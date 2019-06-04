«Эталон» подогреет рынок проектом на хладокомбинате

Дочерняя структура группы «Эталон» получила разрешение на возведение жилого комплекса общей площадью более 180 тыс. кв. м в Московском районе Петербурга на территории бывшего Хладокомбината № 1. К 2024 году здесь будет построено шесть жилых домов почти на 1700 квартир.

Будущий жилой комплекс расположится в Московском районе Петербурга на улице Черниговской, 15, лит. В, недалеко от станции метро «Московские ворота», напротив Новодевичьего кладбища. Согласно информации публичной кадастровой карты, площадь земельного участка составляет почти 69,5 тыс. кв. м, а его кадастровая стоимость — более 2,1 млрд рублей.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент"», которому Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на строительство, на 100% принадлежит АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Генеральным директором компании является Виктор Роспотнюк, который, по данным kartoteka.ru, также руководит рядом фирм, аффилированных со структурами группы «Эталон». В пресс-службе группы «Эталон» отказались комментировать “Ъ” как подробности будущего проекта, так и причастность компании к его реализации. Однако из официальных сообщений компании известно, что в 2018 году группа «Эталон» сообщала о приобретении прав на земельный участок в Московском районе для строительства нового жилого комплекса площадью более 100 тыс. кв. м.

Ранее на данной территории находился Хладокомбинат № 1 — крупное городское предприятие по производству мороженого. В 2011 году комбинат переехал в город Кириши, земельный участок с нежилыми и производственными помещениями был выставлен на продажу. В 2016 году банк «Санкт-Петербург» продал данный участок почти за 1 млрд рублей компании «НБК-Строительство».

В Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга “Ъ” рассказали, что на данной территории застройщик планирует возвести шесть жилых домов на 1698 квартир общей площадью 90,7 тыс. кв. м. Площадь всех помещений, включенных в проект, составит в совокупности 182,7 тыс. кв. м. Возведение жилого комплекса будет происходить в четыре этапа. На первом этапе будет построен десятиэтажный многоквартирный дом общей площадью 29,1 тыс. кв. м на 268 квартир со встроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом. Общая площадь квартир составляет 13,2 тыс. кв. м.

На втором этапе застройщик построит два девятиэтажных жилых дома: первый на 191 квартиру общей площадью 20,3 тыс. кв. м; общая площадь второго дома составляет 15,3 тыс. кв. м, в нем будут расположены 159 квартир. По проекту в каждом жилом доме будет детский сад на 99 мест. На третьем этапе будут построены два 14-этажных жилых дома: первый дом на 192 квартиры (площадь — 9,9 тыс. кв. м). Второй дом со встроенными помещениями и подземным гаражом является самым крупным в жилом комплексе. Общая площадь здания составит 89,2 тыс. кв. м, в нем расположатся 776 квартир совокупной площадью 42,7 тыс. кв. м. Четвертый этап строительства завершится возведением девятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями на 112 квартир общей площадью 6,6 тыс. кв. м, общая площадь здания — 11,8 тыс. кв. м. По данным Госэкспертизы, срок действия разрешения на строительство — 31 июля 2024 года.

Территория будущей застройки находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга, сообщили “Ъ” в КГИОП. В 2018 году комитет рассмотрел эскизный проект по застройке данной территории, выполненный ООО «Испытательный центр "Стройэксперт"». В сентябре 2018 года КГИОП выдал заключение о соответствии. «В границах рассматриваемой территории расположены выявленный объект культурного наследия "Конторское здание" по адресу Черниговская улица, 13, и выявленный объект культурного наследия "Холодильник ("Завод льда")" по адресу Черниговская улица, 15, входящий в комплекс "Постройки акционерного общества Санкт-Петербургских товарных складов"»,— заявили в пресс-службе КГИОП. В КГИОП отметили, что, согласно представленному эскизному проекту, предусмотрен снос неисторических зданий, снятых с кадастрового учета, а также исторических зданий, признанных аварийными, в соответствии с техническими заключениями.

«Местоположение хорошее, сейчас эта промзона активно застраивается и из депрессивной территории становится вполне комфортной и обжитой. Также в районе станции "Московские ворота" активно строятся бизнес-центры, а значит, происходит комплексное развитие»,— говорит Андрей Лушников, президент ГК «Бестъ».

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International, также считает локацию будущего жилого комплекса удачной, поскольку Московский район активно расширяется и развивается. Однако эксперт указывает на соседство будущих домов с промышленными зонами и кладбищем: это может сказаться на классе будущего жилья. «По моему мнению, здесь может быть построено качественное жилье комфорт-класса. Из-за недостаточного количества зеленых зон, а также неоднозначного окружения будущий комплекс вряд ли сможет претендовать на бизнес-сегмент»,— полагает госпожа Конвей. Стоимость жилья в этой локации может составлять 110–130 тыс. рублей за квадратный метр, указывает Владимир Гаврильчук, гендиректор АН «Адвекс».

Мария Кузнецова