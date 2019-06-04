Железные дороги разгрузились

Погрузка на сети ОАО РЖД в мае резко сократилась: снижение по итогам месяца составило 3,8%, за пять месяцев — 0,7%. В долевом выражении сильнее всего упали перевозки зерна, нефтепродуктов, стройматериалов и черных металлов. При этом темпы роста перевозок угля существенно отстают от прошлогодних: недозагружено южное направление, где, как и на северо-западе, сложилась непривлекательная экспортная конъюнктура. На восточном же направлении, где сохраняются привлекательные ценовые условия, грузопоток пока растет опережающими темпами. По мнению экспертов, монополии придется корректировать годовой план погрузки.

Как сообщили “Ъ” в ОАО РЖД, компания планирует встречи с крупными грузоотправителями, чтобы определить планы перевозок на ближайший период. Встречи будут посвящены восполнению грузовой базы с учетом итогов по погрузке в мае: снижение в прошлом месяце составило 3,8% (до 106,3 млн тонн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за январь—май погрузка снизилась на 0,7%, до 532,1 млн тонн. По данным «Интерфакса», план погрузки на май составлял 3,583 млн тонн в сутки, то есть факт оказался ниже плана на 4,3%.

Сильнее всего за пять месяцев снизилась погрузка зерна — на 32%, до 8,4 млн тонн.

По словам представителей ОАО РЖД, в первые месяцы 2019 года цены на российскую экспортную пшеницу упали на 15%, что побудило основных производителей и трейдеров «придерживать запасы». По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, снижение погрузки зерна объясняется тем, что в 2017 году был собран рекордный урожай в 135,4 млн тонн, который в зимние и весенние месяцы прошлого года активно вывозился из удаленных от портов регионов по железной дороге. В 2018 году было собрано 113,2 млн тонн, к марту экспорт зерна начал существенно падать, подчеркивает эксперт. «Тем не менее за сезон-2018/19 (с июля по июнь) вывоз на экспорт зерна по железной дороге составит 13,6 млн, что ниже сезона-2017/18 (19,2 млн тонн), но выше, чем в предыдущие сезоны, на 25%»,— говорит Игорь Павенский.

Погрузка нефти и нефтепродуктов в мае снизилась на 8,6%, до 17,6 млн тонн в связи с остановкой нескольких НПЗ и внеплановыми ремонтами на восьми крупнейших заводах. На ситуацию не повлияли проблемы с нефтепроводом «Дружба». За пять месяцев погрузка нефтегрузов упала на 1,7%, до 97,1 млн тонн.

Погрузка строительных грузов за пять месяцев снизилась на 5,6%, до 49 млн тонн — ОАО РЖД связывает это с завершением больших строек в прошлом году, тогда как новые только начинаются. Перевозки черных металлов сократились на 2,5%, до 32,2 млн тонн. В «Северстали» снижение поставок черных металлов назвали «техническим моментом», указав в качестве наиболее вероятной причины особенности графика поставок. В НЛМК, Evraz, «Мечеле» отказались от комментариев.

Что касается угля, который является наиболее массовым грузом ОАО РЖД, в мае погрузка соответствовала уровню 2018 года (31,2 млн тонн), по итогам пяти месяцев она выросла лишь на 0,8%. Из-за плохих ценовых условий сильно упала погрузка угля на южном направлении — на 16,2%. Внутрироссийские перевозки сократились на 7,6%. В то же время на все еще востребованном восточном направлении перевозки, напротив, интенсифицировались. Если в конце 2018 года ОАО РЖД объявляло угольщикам, что сможет в этом году увеличить перевозки угля на восток на 1,2%, по факту они выросли на 3,1%.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что, скорее всего, монополии придется скорректировать планы по погрузке на этот год. Не только оптимистичные плюс 2%, но и заявленные плюс 1,5% уже объективно невыполнимы, считает эксперт, в лучшем случае удастся стабилизировать погрузку на уровне предыдущего года. При этом, по его мнению, планы по росту грузооборота на 2019 год на уровне 2,6% выполнимы даже с учетом негативных тенденций второго квартала, которые сохраняются и в июне.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина