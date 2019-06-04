«Ленинский Парк» пришел на финиш

Строительство жилого комплекса «Ленинский Парк», который начала возводить ГК «Город» еще в 2010 году, полностью завершено. Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК в Красносельском районе Петербурга. У компании остаются еще два крупных недостроя. Их планируется ввести в строй также в этом году. В Смольном обещают, что в текущем году до 85% проблемных жилых комплексов на территории города должно быть достроено.

Разрешение на ввод в эксплуатацию последнего жилого корпуса 5А на Ленинском проспекте, 66, было выдано застройщику ООО «Высота» 30 мая. Последний корпус, состоящий из 116 квартир общей площадью 6,2 тыс. кв. м, должен был быть сдан в 2014 году, но из-за финансовых проблем компании ГК «Город» сроки ввода неоднократно сдвигались. Для завершения строительства договор генерального подряда был заключен с ООО «Союзстрой», однако последний сорвал выполнение производственной программы на четыре месяца. После этого технический заказчик выбрал в качестве генподрядчика ООО «СК "Авторитет"», которое приступило к завершению строительства.

ЖК «Ленинский Парк» представляет собой семь жилых корпусов, которые строились в две очереди. В первую очередь строительства вошли два дома на 2012 квартир. Они были введены в эксплуатацию в 2017 году. Вторая очередь состояла из пяти многоквартирных домов на 632 квартиры, а также одного коммерческого здания и паркинга. Разрешение на строительство корпусов 6Б и 6В на 245 квартир площадью 24,1 тыс. кв. м было выдано застройщику в конце лета 2018 года. Еще два корпуса долгостроя, 7Б и 7В, на 271 квартиру общей жилой площадью 13,9 тыс. кв. м, были сданы в марте текущего года.

ЖК «Ленинский Парк» стал самым крупным долгостроем ГК «Город», возводившей в Петербурге три жилых комплекса на более чем 5 тыс. квартир. После того как застройщик реализовал более 90% от общего числа квартир, строительство домов остановилось.

У ГК «Город» остаются недостроенными еще два объекта. Первая очередь ЖК «Прибалтийский» на Маршала Казакова, состоящая из более чем 1 тыс. квартир, должна была быть сдана еще в 2014 году, а вторая, почти на 600 квартир,— в 2015 году. В итоге флагманский корпус ЖК был введен в эксплуатацию в конце 2018 года, а разрешения на ввод еще трех корпусов (9Б, В, Г), по заверениям комитета по строительству, планируется получить в ближайшее время. ЖК «Морская звезда» на 1,2 тыс. квартир в Приморском районе Петербурга ГК «Город» планировала сдать в эксплуатацию до конца 2015 года. Сейчас комплекс достраивает группа «Эталон» с планируемым сроком сдачи объекта во втором квартале 2019 года.

В текущем году, по заявлению комитета по строительству, до 85% проблемных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, должно быть полностью завершено.

Фигурантами дела о хищении средств дольщиков ГК «Город» являются братья Руслан и Максим Ванчуговы. Изначально нанесенный ими ущерб был оценен следствием в 832 млн рублей, однако позже объем обвинения вырос и общая сумма в совокупности составила около 3 млрд рублей. В конце мая 2019 года Руслан Ванчугов был выпущен из-под домашнего ареста, одновременно с этим арест Максима Ванчугова был продлен до сентября.

«Вполне возможно, что 85% и будет достроено, но проблема в том, что оставшиеся 15% наиболее проблемны: например, ЖК "Охта Модерн", который в этом году точно закончен не будет. В целом же желание властей решить проблемы можно только приветствовать — это улучшает доверие покупателей к рынку. Однако в нынешних условиях никто не может предсказать, какое количество застройщиков уйдет с рынка после 1 июля и к чему это приведет»,— рассуждает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

«Основная сложность в достройке проблемных объектов — невозможность предсказать и просчитать объем финансирования, необходимого для завершения проекта. В нынешних достаточно тяжелых условиях, когда цена любого просчета становится велика, входить в подобные проекты — большой риск»,— полагает Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена».

Мария Кузнецова