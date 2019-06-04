Девелоперы берут высоту

В Москве за последние два года объем нового жилья в небоскребах (дома свыше 40 этажей) вырос на 19%. Интерес застройщиков к высотным проектам объясняется ростом конкуренции и подорожанием земли, однако сдерживающим фактором эксперты называют стремление покупателей к приватности. При этом массовой застройки районов небоскребами не будет: за пределами делового центра «Москва-Сити» девелоперы будут возводить высотки точечно.

Объем предложения в московских небоскребах (дома более 40 этажей) с декабря 2017-го по апрель 2019 года вырос на 19%, подсчитали в Capital Group. По данным «Метриум»/CBRE, прирост предложения еще больше и с начала 2019 года составил около 25%. Сегодня в Москве, говорят в «Метриуме», представлено 17 высотных новостроек с 3 тыс. квартир и апартаментов. По подсчетам Capital Group, большая часть новых площадей (59%) пришлась на квартиры, еще 41% — на апартаменты, основная часть из которых расположена в деловом центре «Москва-Сити». Средняя цена первичного предложения в апреле составляла 351,3 тыс. руб. за 1 кв. м, с декабря 2018 года она увеличилась лишь на 2%.

Марат Хуснуллин, заммэра Москвы, март 2019 года, ТАСС С левой и с правой сторон берега Москвы-реки планируем [застроить] достаточно высокими зданиями… как в Шанхае, как в Нью-Йорке

Наибольшая часть новых небоскребов, или 48%, расположена в Центральном административном округе. Еще 23% небоскребов сданы на западе Москвы, 13% — на северо-востоке, 11% — на севере и еще 5% на северо-западе города. Меньше всего квартир и апартаментов в небоскребах предлагается на северо-востоке столицы, где еще в декабре было сосредоточено 28% нового жилья, но из-за продажи и бронирования доля округа снизилась.

Активное высотное строительство в Москве объясняется обычным для мегаполисов удорожанием земли и дефицитом ликвидных площадок для строительства, говорит вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Савин. Одновременно с большими доходами высотки означают и более сложное строительство: например, небоскребы требуют более внимательного отношения к инфраструктуре и создания зимних садов, эксплуатируемых кровель, паркингов и транспортной инфраструктуры более высокой плотности.

Сложность строительства ведет к тому, что девелоперов-новичков в сегменте высотного строительства нет и быть не может, согласен коммерческий директор Capital Group Петр Исаев. По его мнению, Москва будет застраиваться небоскребами точечно, в отличие от того же Нью-Йорка, где есть только один район небоскребов. Перспективными для нового предложения он называет площадки по направлению к аэропортам: небоскреб — это формат для экономически активных людей мира, у которых несколько квартир, и они часто путешествуют или ездят по делам. Интерес со стороны девелоперов к высоткам будет расти, поскольку формат позволяет снизить и затраты, и стоимость входа в проект для покупателя, считает господин Исаев.

В течение следующих пяти лет аналитики ожидают появления нескольких заметных высоток, в том числе небоскреба в «Зиларте» высотой около 150 м, комплекса Grand Tower и 104-этажного здания в «Москва-Сити». Стоит ожидать появления и других объектов, добавляет управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая: при стагнации цен и высокой конкуренции застройщики будут стараться максимизировать прибыль путем увеличения размера жилых комплексов. Кроме того, продолжает эксперт, программа реновации усилит конкуренцию среди застройщиков, и, чтобы удержать себестоимость строительства на конкурентном уровне, девелоперам понадобится повышать этажность, добиваясь эффекта масштаба.

Широкое распространение небоскребов в Москве будет сдерживать стремление покупателей к приватности и камерности жилья, предупреждает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. Исключением можно назвать разве что «Москва-Сити», где высокий интерес не только к покупке, но и к аренде: как правило, видовые апартаменты там не застаиваются и сдаются очень быстро.

Елизавета Макарова