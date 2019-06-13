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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Сегодня исполняется 63 года президенту группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Его поздравляет ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев:

— Уважаемый Вадим Николаевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь почетным выпускником нашего университета и олицетворяете собой пример грамотного инженера, талантливого изобретателя, эффективного руководителя. Благодаря Вашей дальновидности и пониманию процессов развития мирового автопрома ГАЗ и лаборатории НГТУ уже несколько лет ведут совместную плодотворную работу в области перспективных НИОКР по таким темам, как электроплатформы, ADAS-системы, беспилотные автомобили. Сотрудничество университета и группы ГАЗ укрепляет связь науки и производства и способствует внедрению новейших технологий. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, тепла семейного очага!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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