В деле полковника Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств

В ходе расследования дела полковника Дмитрия Захарченко стало известно о фальсификации платежных документов одним из фигурантов, Иваном Кожевниковым. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ. По версии ведомства, Иван Кожевников подделал документы для Гагаринского районного суда, где рассматривался иск о конфискации имущества предполагаемого сообщника Дмитрия Захарченко бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина.

Ивана Кожевникова привлекли к разбирательству как соответчика: по версии следствия, на него были зарегистрированы квартиры Дмитрия Сенина. На суде Иван Кожевников предоставил поддельные документы, подтверждающие его платежеспособность: якобы он мог купить недвижимость у Дмитрия Сенина, отмечает Генпрокуратура. «Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, суд по иску Генпрокуратуры к Дмитрию Сенину состоялся в марте. Были конфискованы активы на 380 млн руб., в том числе 20 квартир и 11 иномарок, которые находились в пользовании как самого сотрудника ФСБ, сбежавшего за границу, так и его родственников и знакомых.

Подробнее о суде против Дмитрия Сенина — в материале “Ъ” «Полковник ФСБ прятал взятки в иностранных кредитах».