«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкортостане ежегодно прирастает» Врио Башкортостана Радий Хабиров — об инструментах поддержки малого и среднего бизнеса в республике

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов правительства Башкортостана. Врио главы республики Радий Хабиров рассказал “Ъ” о том, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать местный бизнес.

— Расскажите, пожалуйста, об основных характеристиках МСП в вашем регионе.

— Начну с того, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкортостане ежегодно прирастает. По наиболее свежим данным (на 1 января 2019 года), в республике насчитывалось 140 566 СМСП, рост за 2018 год составил 956 единиц. По данному показателю мы занимаем среди субъектов Приволжского федерального округа 4-е место и 12-е место в Российской Федерации.

Одним из основных целевых ориентиров в предпринимательстве в соответствии с майским указом президента РФ является увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в Башкортостане. По итогам 2018 года данный показатель по республике составил более 412 тыс. человек.

Мы заинтересованы в развитии МСП, так как понимаем, что это драйвер развития экономики в регионе. Поэтому мы активно работаем в сотрудничестве с федеральным центром, чтобы создавать для предпринимателей необходимые меры поддержки.

— Как именно в республике реализуют национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»?

— В рамках этого проекта мы уже утвердили пять паспортов региональных проектов. Самым насыщенным является региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Его финансирование на шесть лет составит 2,1 млрд руб., из них 249,5 млн руб. мы выделим уже в этом году. Одним из основных мероприятий проекта является создание центра «Мой бизнес». Это территориальное объединение на одной площадке всех организаций поддержки МСП с предоставлением комплекса услуг и мер поддержки по принципу одного окна. Предпринимателю больше не придется ездить по разным организациям, чтобы получить весь комплекс поддержки. Это часть всероссийского мероприятия по унификации и цифровизации услуг и мер поддержки для малого бизнеса. Подобные центры будут созданы во всех субъектах. На организацию пространства, рабочих мест и программного обеспечения центра в 2019 году будет выделено 139 млн руб.

Кроме того, продолжит свою работу Центр поддержки экспорта. Речь идет о комплексе мероприятий по правовому, консультационному, финансовому сопровождению внешнеэкономической деятельности субъектов МСП в несырьевом экспорте. От поиска иностранных партнеров и приведения продукции в соответствие с требованиями иностранной стороны до выставок и бизнес-миссий, с компенсацией части расходов — вот основные механизмы поддержки.

Поддержка малого бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях составит 43,27 млн руб. в 2019 году, а на весь срок реализации проекта запланировано 161,4 млн руб. Вся поддержка — финансовая, путем предоставления грантов для социального предпринимательства через финансирование муниципальных программ. Кроме этого моногородам в текущем году выделено 8,8 млн руб. дополнительно из регионального бюджета на создание коворкинг-центров и наполнение Бизнес-навигатора.

— Как вы видите основную цель региональных проектов в сфере развития МСП?

— Основная цель — обеспечить к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Башкортостане, включая индивидуальных предпринимателей, не менее 553 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», и увеличить число субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, с нарастающим итогом к 2024 году до 10 594 единиц.

Отдельно отмечу, что в части региональных проектов мы ощущаем существенную поддержку от Корпорации МСП. У нас постоянные рабочие отношения, которые позволяют нам вместе работать на благо предпринимателей.

— Как сейчас выглядит система поддержки предпринимателей?

— Во-первых, существующая сейчас в республике государственная поддержка предпринимательства включает в себя прямую финансовую поддержку СМСП, системно оказываемую в рамках муниципальных программ, в которые направляются средства как республиканского, так и федерального бюджетов. В 2018 году ее бюджет составил 209,66 млн руб., которые были распределены между 576 СМСП в виде субсидий на создание стартапов, социальных проектов, на возмещение части затрат предпринимателей при покупке оборудования по договорам лизинга и договорам в сфере госзакупок. В результате компании, получившие поддержку, создали 1265 новых рабочих мест, увеличили объем уплаченных налогов в среднем на 11%, а оборот — на 3%. Стоимость создания одного рабочего места при получении субсидий составила в среднем 165,74 тыс. руб.

В настоящее время Госкомитетом разработан новый механизм поддержки предпринимателей в виде возмещения затрат предпринимателей по уплате части процентной ставки по кредитным договорам, заключенным на инвестиционные цели с 1 января 2019 года. Размер предоставляемой субсидии дифференцируется в зависимости от количества официальных рабочих мест. Так, за одного работника устанавливается субсидия в размере до 100 тыс. руб., за двух работников — до 200 тыс. руб., за трех работников — до 300 тыс. руб., за десять и более работников — до 1 млн руб. Предполагается, что данный вид поддержки кроме сохранения и создания новых рабочих мест обеспечит рост поступлений по налогам, уплачиваемым получателями поддержки, в среднем на 10%, а оборота — на 7%.

— Как устроен механизм работы возвратных мер поддержки?

— Этими мерами в регионе занимается АНО «Башкирская микрокредитная компания», размер ее капитала составляет 411,8 млн руб. Для улучшения предпринимательского климата и доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса в 2018 году процентная ставка по микрозаймам доведена до уровня ключевой ставки Банка России (в н. в. ключевая ставка Банка России — 7,75%). В 2018 году микрофинансовую поддержку получили 240 предпринимателей на общую сумму 404,1 млн руб., что позволило создать 147 новых рабочих мест и сохранить 4541 рабочее место (в 2017 году — 209 предпринимателей на общую сумму 340,8 млн руб.), что на 14,8% выше 2017 года по получателям микрофинансовой поддержки и на 18,6% выше 2017 года по объемам предоставленной микрофинансовой поддержки.

— Какие результаты дало оказание гарантийной поддержки?

— В 2018 году гарантийная поддержка оказана 26 предпринимателям на общую сумму 268,5 млн руб., которая позволила привлечь им кредитные средства на сумму более 701,9 млн руб., а также создать 135 рабочих мест и сохранить 864 рабочих места (в 2017 году гарантийная поддержка оказана 25 предпринимателям на общую сумму 308,7 млн руб., что позволило привлечь кредитные средства в размере 700,1 млн руб.).

— Как в Башкортостане устроен лизинг?

— В ноябре 2017 года в Республике Башкортостан создана РЛК РБ с уставным капиталом 2 млрд руб., акционерами являются АО «Корпорация МСП» с долей участия 75% и Республика Башкортостан с долей участия 25%. АО «Корпорация МСП» создано четыре региональные лизинговые компании (РЛК) в субъектах РФ: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия) и Ярославской области. По таким показателям, как объем текущего лизингового портфеля по лизинговым договорам по состоянию на 1 января 2019 года и общая сумма договоров лизинга, заключенных в 2018 году, РЛК РБ является лидером.

В 2018 году РЛК РБ оказана льготная лизинговая поддержка 28 предпринимателям на общую сумму порядка 1400,00 млн руб. В совокупности активы Фонда поддержки инвестиционных инициатив составляют 15 млн руб., Лизингового фонда — 40 млн руб. За счет средств лизингового фонда в 2018 году лизинговая поддержка оказана четырем предпринимателям на общую сумму 12,4 млн руб. (в 2017 году поддержка предоставлена четырем предпринимателям на общую сумму 11,4 млн руб.). В 2018 году за счет средств Фонда поддержки инвестиционных инициатив поддержано 16 предпринимателей на общую сумму 7,5 млн руб. (в 2017 году поддержка предоставлена 28 предпринимателям на общую сумму 12,6 млн руб.).

— Что делается в регионе, чтобы обеспечить субъектам МСП информационно-консультационную и образовательную поддержку?

— Для решения таких проблем у нас работают Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) и Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), созданные с привлечением средств федерального бюджета. ЦПП оказывает различные консультационные услуги, организует образовательные программы, осуществляет мониторинг предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики, реализует совместно с Государственным комитетом РБ по предпринимательству и туризму уникальный для нашей республики и страны проект «Автобус стартапов». В 2018 году на финансирование деятельности ЦПП выделено 31,3 млн руб., в том числе 20,0 млн руб. из бюджета республики, и привлечено 11,3 млн руб. федеральных средств. ЦПП проведено 55 образовательных мероприятий (специальные образовательные программы, обучающие семинары и круглые столы), 35 форумов, конференций, мастер-классов, выставок и оказано 8915 консультаций. Всего в 2018 году поддержку получили 1923 предпринимателя.

В Башкортостане ЦИСС создан одним из первых в России. Отметим, что в 2017 году на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» ЦИСС получил первое место среди регионов России за организацию работы в социальной сфере в специальной номинации Министерства экономического развития Российской Федерации «Лучшая практика организации деятельности центра инноваций социальной сферы». В 2018 году на финансирование деятельности ЦИСС выделено более 9 млн руб., в том числе из бюджета республики — более 4 млн руб., и привлечено 5 млн руб. федеральных средств.

В течение 2018 года ЦИСС проведено 21 образовательное мероприятие (образовательная программа «Акселератор социальных проектов» и обучающие семинары) и оказано 989 консультаций. Всего поддержку получили 923 предпринимателя.

Достижением социальных предпринимателей Республики Башкортостан стала победа проекта познавательно-развивающего детского центра из моногорода Кумертау «Кенга.ру» на IV Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» и вручение специальной номинации Общественной палаты Российской Федерации. Премия вручена в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи в феврале 2019 года. Также для повышения престижа предпринимательской деятельности и вовлечения населения в предпринимательство Госкомитетом ежегодно совместно с общественными организациями предпринимательства проводится более 120 мероприятий.

— Как работают в республике бизнес-инкубаторы?

— С 2008 года в Республике Башкортостан созданы и действуют три территориальных бизнес-инкубатора — МУП «Управляющая компания "Октябрьский бизнес-центр"», АНО «Бизнес-центр "Юг Башкортостана"» и МУП «УК "Бизнес-центр «Деловой мир Зауралья»"».

Основные услуги, оказываемые бизнес-инкубаторами на безвозмездной основе,— это предоставление в аренду нежилых помещений субъектам малого предпринимательства на льготных условиях, почтово-секретарский сервис, доступ к информационным базам данных и консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения.

В 2018 году резидентами бизнес-инкубаторов создано 291 рабочее место, управляющими компаниями бизнес-инкубаторов на безвозмездной основе оказано 2579 услуг своим резидентам. На обеспечение деятельности трех бизнес-инкубаторов в 2018 году из бюджета РБ было выделено порядка 9,97 млн руб., из муниципальных бюджетов — порядка 1,27 млн руб.

— Какие планы в сфере поддержки МСП у вас есть на ближайший год?

— В текущем году для создания на территориях новых точек роста предпринимательской активности мы запускаем создание в муниципалитетах коворкинг-центров, основные цели которых — оказывать информационно-консультационную, образовательную, техническую и имущественную поддержку.

Елена Гаврилова