Большие перспективы для малого бизнеса

Перспективы развития малого и среднего бизнеса в России являются одной из главных тем Петербургского международного экономического форума в текущем году. В нулевой день состоялся Форум МСП, организованный «Опорой России» при участии Корпорации МСП, на котором эксперты и представители власти обсудили новые возможности для субъектов МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В свою очередь, сами предприниматели получили возможность поучаствовать в мастер-классах с более опытными коллегами и менторами. В последний день форума Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Корпорацией МСП представят рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП.

Агентство стратегических инициатив совместно с Корпорацией МСП в ходе ПМЭФ представят второй ежегодный рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП. Масштабное исследование проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения при поддержке Корпорации МСП. Рейтинг составлен на основе опроса 2 тыс. представителей МСП, которые являются поставщиками товаров, работ и услуг. При оценке компаний использовались пять целевых показателей: общая удовлетворенность субъектов МСП взаимодействием с крупными компаниями, проведение закупочных процедур, информационное сопровождение закупочной деятельности, договорные отношения, вклад в технологическое развитие.

«Идея проведения рейтинга возникла в связи тем, что нам стало интересно узнать, как сами предприниматели оценивают реформы, которые были приняты в результате реализации "дорожной карты", разработанной в рамках Национальной предпринимательской инициативы на площадке АСИ»,— объясняет директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян. По его словам, одним из главных достижений «дорожной карты» стало утверждение на законодательном уровне обязательной квоты годового объема закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в размере не менее 18%. «Благодаря этой инициативе объем закупок у малого бизнеса значительно вырос. Если в 2015 году у малого и среднего бизнеса крупные компании закупили товаров и услуг на 64 млрд руб., то в 2018 году при участии Корпорации МСП уже более чем на 3 трлн руб. За это время произошло 40-кратное увеличение номенклатуры приобретаемых товаров и услуг: в 2015 году — 8,4 тыс. позиций, в 2018 году — свыше 360 тыс. Все госкомпании обеспечивают квоту в 18%, но есть такие, которые увеличили эту квоту в несколько раз — например, «Россети» обеспечивают 70% участия МСП в своих закупках. Но одно дело — цифры, а другое дело — мнение самих предпринимателей о ситуации с закупками у крупных компаний. С этой целью и был составлен «Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП»,— говорит он.

Напомним, сфера закупок является одной из наиболее востребованных форм поддержки у предпринимательского сообщества. Государство начало активно использовать этот ресурс с 2015 года, введя для госкорпораций показатели минимальной доли закупок у МСП. Так, сейчас по действующему закону о корпоративных закупках (223-ФЗ) госкомпании должны отводить на закупки у малого и среднего бизнеса не менее 18% заказов за год. Закон о госзакупках (44-ФЗ) предписывает государственным и муниципальным заказчикам закупать у МСП не менее 15% товаров и услуг.

Благодаря построению эффективной системы контроля соблюдения квоты по закупкам у субъектов МСП, а также взаимодействию Корпорации МСП с крупнейшими заказчиками, региональными органами власти и институтами развития сегодня создан новый гарантированный рынок сбыта продукции для малого и среднего бизнеса с устойчивой тенденцией перехода от закупки простых товаров, работ, услуг к закупке у субъектов МСП продукции производственного назначения при условии соответствия этой продукции требованиям заказчиков. Рост числа субъектов МСП, участвующих в закупках крупнейших заказчиков, в том числе благодаря поддержке Корпорации МСП, тому подтверждение.

Большое внимание сфере закупок отведено и в новом нацпроекте по развитию малого и среднего бизнеса до 2024 года «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В него вошли прежние меры господдержки только с обновленными целевыми показателями. Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства, с 19 млн до 25 млн человек. На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб., объем кредитного портфеля МСП должен вырасти с 4 трлн до 9 трлн руб. Кроме этого, согласно паспорту нацпроекта, объем закупок для малого бизнеса в 2024 году — не менее 5 трлн руб.

Достичь этих целей поможет рейтинг АСИ, так как, как ранее заявлял директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян, он «выявляет не только положительную динамику в области госзакупок, но и проблемы, требующие решения». В 2018 году лидером рейтинга лояльности госкомпаний к субъектам МСП стало ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В топ-10 компаний также вошли: АО «Транснефть-Сибирь», ОАО РЖД, ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"», ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», ПАО Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"», АО «Федеральная грузовая компания», ОАО «Сетевая компания», ГК «Российские автомобильные дороги», АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Как ранее отмечал глава Корпорации Александр Браверман, сегодня мы уже наблюдаем две положительные тенденции — повышение взаимного доверия крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП, а также увеличение готовности крупнейших заказчиков взаимодействовать с малым и средним бизнесом. «Для госкомпаний среди очевидных плюсов работы с малым и средним бизнесом можно выделить лучшее качество услуг, которое обеспечивается за счет растущей конкуренции и не в последнюю очередь гарантированных контрактов на определенное время. Этот же плюс особенно важен для самого малого и среднего бизнеса»,— отметил он.

Помимо рейтинга в ходе ПМЭФ тематике малого и среднего бизнеса посвящены более десяти сессий. Часть из них, проходившие в «нулевой» день, были объединены в Форум МСП. Это ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер по увеличению его роли в российской экономике. Целями форума являются развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в России, расширение диалога между МСП и органами государственной власти с целью снижения административных барьеров, а также повышение эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП.

В ходе сессий форума эксперты и представители власти обсудили новые возможности для субъектов МСП в рамках одноименного национального проекта. Так, например, состоялась сессия, посвященная обсуждению приоритетов федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который нацелен на поддержку предпринимательской активности молодых людей, в том числе школьников и студентов. На ней эксперты обсудили ряд ключевых для развития проекта вопросов, например необходимые элементы экосистемы развития молодежного предпринимательства, роль сообществ как главного инструмента развития предпринимательства и эффективные инструменты акселерации молодых предпринимателей. Отдельной темой стало стимулирование предпринимательской активности граждан, популяризация предпринимательской деятельности. Вовлечение в малый бизнес, формирование положительного образа предпринимателя как человека труда и созидательной силы — важная часть новой государственной политики в сфере бизнеса и предпринимательства. Также самим молодым предпринимателям предложили принять участие во встрече с крупным бизнесом и отраслевыми экспертами в рамках менторской гостиной — нового формата нетворкинга. Еще один проект для решения практических задач предпринимателей — Ярмарка инвестиций, организованная Комитетом по развитию молодежного предпринимательства Москвы. В рамках секции прошла защита восьми инвестиционных проектов перед инвесторами.

Анастасия Мануйлова