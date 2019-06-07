Ценность гектара

Средние цены на сельхозземлю в Курской области третий год подряд остаются рекордными среди соседних регионов. В 2019 году показатель может превысить 60 тыс. руб. за 1 га: по стоимости активов Курская область уступает только югу России. Регион удачно расположен на пересечении транспортных потоков, ориентированных на внутренних и внешних потребителей сельхозпродукции, а земельный рынок относительно свободен от административного давления. Но подобная привлекательность Курской области создала здесь самую высокую конкуренцию за землю во всем Черноземье.

По итогам 2018 года Курская область была на четвертом месте среди российских регионов с самыми высокими ценами на сельхозземлю, следует из ежегодного мониторинга «Совэкона». По данным аналитиков, на конец прошлого года средняя стоимость сельхозземли в регионе была на уровне 53 тыс. руб. за 1 га. Для сравнения: земли в Краснодарском крае стоили в среднем по 130 тыс. руб. за 1 га, в Ростовской области — по 108 тыс. руб. за 1 га, в Ставропольском крае — по 94 тыс. руб. за 1 га. В соседних с Курской Липецкой и Воронежской областях средние цены на сельхозземли за тот же период доходили до 30 тыс. и 43 тыс. руб. за 1 га соответственно.

Как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, Курская область оставалась лидером по темпам роста цен на сельхозземлю в Центральном Черноземье в 2015–2018 годах. В 2016 году средняя стоимость этих активов там была на уровне 41 тыс. руб. за 1 га, годом позже — 55 тыс. руб. за 1 га, следует из данных «Совэкона». В Липецкой области, для сравнения, в 2016–2017 годах показатель оставался на уровне 38 тыс. руб. за 1 га. По данным «Совэкона», в 2018 году цены на землю снизились в трех регионах Центрального Черноземья, но в Курской области падение было минимальным. Здесь активы в среднем дешевели на 5%, тогда как в Воронежской и Липецкой областях падение достигало 23% и 22% соответственно.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов тренд подтверждает. По его данным, средние цены на землю в Курской области сегодня варьируются в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за 1 га. В других южных областях Центрального федерального округа показатели ниже — от 20 тыс. до 80 тыс. руб. за 1 га пашни, добавляет он. Как и в соседних регионах, в Курской области нет крупных земельных наделов, а предложение ограниченно, говорит господин Сизов. По его прогнозам, по итогам 2019 года сельхозземля здесь может подорожать еще минимум на 10–15% относительно уровня прошлого года. Таким образом, к 2020 году средние цены в регионе могут превысить 60 тыс. руб. за 1 га.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указывает, что Курскую область отличает наиболее сильная конкуренция за сельхозземлю во всем Черноземье. По его словам, регион удачно расположен на пересечении транспортных потоков, ориентированных на внутренних и внешних потребителей сельхозпродукции. Кроме того, сам рынок сельхозземли в Курской области более свободен от административного давления, чем в некоторых других соседних регионах, добавляет эксперт.

Как отмечает Владислав Новоселов, землями в Курской области сегодня интересуются компании из различных сегментов АПК: от чистого растениеводства до животноводства. В регионе уже заметна концентрация производителей пшеницы, пивоваренного ячменя, сахара, свиноводов, птицеводов и др., перечисляет он. По словам аналитика, земли в Курской области продают как небольшие компании или фермеры, желающие по различным причинам выйти из бизнеса, так и крупные холдинги, оптимизирующие свои активы.

Среди последних заметных сделок на рынке Черноземья — продажа шведской Black Earth Farming 224 тыс. га земель в Курской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях в 2017 году структуре, связанной с сыном бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры Алексеем Кукурой. Стоимость покупки — $184 млн (10,72 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2017 год). Таким образом, примерную стоимость 1 га в рамках сделки можно оценить в 47,88 тыс. руб. Кроме того, сегодня покупателя на 74,4 тыс. га в Черноземье ищет чешская PPF Group Петра Келлнера. Если сделка, стоимость которой оценивается более чем в 6 млрд руб., состоится, она может стать крупнейшей с начала 2018 года.

По мнению господина Новоселова, серьезных изменений на рынке сельхозземли Курской области и Центрального Черноземья в 2019–2020 годах не предвидится и точно не стоит ждать снижения активности. На рынке всегда есть спрос на хорошие активы, а недостаток предложения качественных земель наблюдается уже несколько лет, отмечает он. Хорошие земельные участки по-прежнему ценятся высоко и по ним, как правило, принимаются индивидуальные решения, согласен гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь» Юрий Белов. При этом, по его словам, ориентироваться на среднюю цену сельхозпроизводитель может не всегда, а стоимость участка сильно зависит от состава почвы, толщины плодородного слоя, близости источника воды и грунтовых вод, рельефа, доступности инфраструктуры и пр.

Владислав Новоселов добавляет, что возможное снижение курса в будущем приведет к росту доходности агробизнеса и, как следствие, вызовет возросший интерес к сельскохозяйственным активам и приведет к росту цен на землю.

Инна Мухина