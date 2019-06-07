Тракторы осваивают пашню

Рынок Курской области остается для производителей сельхозтехники достаточно стабильным, показывая небольшой устойчивый рост. Хотя количество задействованной техники здесь достаточно высоко в масштабах страны и по этому показателю область отстает только от Краснодарского края, множество машин уже устарело. Но несмотря на относительно высокий уровень доходов местных сельхозпроизводителей, значительную часть их прибыли съедают растущие цены на топливо, что сдерживает обновление техники.

По итогам 2018 года объем поставок российской сельхозтехники на внутренний рынок в денежном выражении вырос на 3%, до 100,6 млрд руб., подсчитали в ассоциации «Росспецмаш». Продажи машин для внесения удобрений увеличились на 58%, до 644 штук, опрыскивателей — на 29%, до 1,1 тыс., кормоуборочных комбайнов — на 19%, до 532 штук, тракторов — на 18%, до 2,2 тыс. Всего, по данным Минсельхоза, за этот период сельхозпроизводители приобрели 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 646 кормоуборочных комбайнов. Из бюджета субсидировалась закупка 12% тракторов, а также 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных комбайнов. В январе—феврале текущего года рост рынка продолжился. По оценкам президента ассоциации Константина Бабкина, объем поставок сельхозтехники увеличился на 4%, до 7,7 млрд руб., год к году.

Будучи одним из основных аграрных регионов страны, Курская область остается важным рынком для российских производителей сельхозтехники. При этом в масштабах России это уже довольно насыщенный техникой регион. Так, как следует из данных Росстата, в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях на один трактор в среднем приходится 283–363 га пашни — это второй уровень по обеспеченности среди всех территорий. Ниже показатель только в Краснодарском крае, где одна машина обрабатывает в среднем 168 га. По данным комитета АПК Курской области, в регионе сегодня уже используется более 8 тыс. тракторов, свыше 3 тыс. комбайнов и пр. А ежегодно курские аграрии приобретают сельхозтехнику и оборудование на сумму более 3 млрд руб.

Директор по продажам российского представительства группы KUHN (выпускает оборудование для заготовки и раздачи кормов, ухода за посевами, внесения удобрений, а также посевную и почвообрабатывающую технику и пр.) Александр Яковлев указывает, что в течение последних нескольких лет рынок Курской области остается для компании достаточно стабильным, показывая небольшой устойчивый рост. У аграриев Курской области наиболее востребованы сеялки, культиваторы, плуги, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели, в меньшей степени пользуются спросом кормозаготовка, миксеры, рассказывает он. При этом, продолжает господин Яковлев, как и в других регионах Черноземья, тракторный парк и существенная часть прицепной и навесной сельхозтехники имеют значительную степень износа и морально устарели, поэтому требуют обновления. При этом машины постепенно выбывают из оборота, хоть и не так быстро, как в других регионах. Обеспеченность сельхозпроизводителей, в частности, тракторами в Центре снижается, следует из данных Росстата. По оценкам службы, в 2018 году показатель сократился на 1,7%, до 3,27 тыс. машин на 1 тыс. га пашни.

Как отмечает участник рынка, ключевой фактор развития спроса на технику — уровень доходов сельхозпроизводителей. В случае Курской области в основном стоит ориентироваться на стоимость зерновых, отмечает он. По данным «Совэкона», на начало апреля средняя цена предложения пшеницы третьего класса были в диапазоне 11,6–12,6 тыс. руб. за тонну. Четвертый класс в среднем предлагался в регионе по 11,2–12,4 тыс. руб. за тонну. Как следует из данных «Совэкона», это один из самых высоких показателей среди российских территорий.

Но, отмечает Александр Яковлев, сдерживает развитие рынка рост цен на дизельное топливо, семена и удобрения, что сказывается на росте себестоимости производства. Ситуация с ценами на топливо стала вновь актуальной в этом мае. Независимый топливный союз (НТС) предупредил, что биржевые цены топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень индикативных мелкооптовых цен. Так, с 15 апреля по 15 мая 2019 года летнее дизельное топливо дорожало на 2,5%, до 47,7 тыс. руб. за тонну. Годом ранее ГСМ стоили примерно по 44 тыс. руб. за тонну, говорит один из сельхозпроизводителей. По его словам, при таком росте цен говорить о покупках новой техники не приходится.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в апреле признавал, что вопрос обновления парка сельхозтехники для отечественного АПК остается актуальным. В министерстве ожидают, что за счет мер господдержки в 2019 году сельхозпроизводители приобретут «в разы больше» отечественных машин и оборудования.

Илья Вадимов