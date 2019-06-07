Бройлеры гнездятся в Курске

Основной производитель мяса бройлеров в Курской области «Белая птица — Курск» в конце 2018 года сменил владельца. Новый собственник предприятия группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы в стране, вкладывает в восстановление площадки 500 млн руб. и планирует выпустить на ней 90 тыс. тонн продукции в текущем году. Преимущества комплекса могут быть в использовании PATIO — особой технологии выращивания бройлеров, пока слабо представленной в РФ,— и относительной близости к экспортным портам, считают эксперты.

Некогда крупный производитель бройлеров ГК «Белая птица» в прошлом году столкнулся с серьезными финансовыми сложностями. Кредитование предприятий группы, занимавшей ранее 5% российского рынка мяса птицы, было приостановлено, и холдинг начал сокращать объемы производства и персонал. Ситуация потребовала вмешательства руководства трех регионов — Белгородской, Ростовской и Курской областей, для которых предприятия «Белой птицы» были системообразующими. На тот момент во всей группе работали примерно 10 тыс. человек, а только штат «Белой птицы — Курск» превышал 2 тыс. сотрудников.

С тех пор кредиторы при участии местных властей вели поиск инвестора, который взял бы на себя восстановление предприятий и обеспечил сохранение рабочих мест. Первой решилась проблема с комплексом «Белой птицы» в Курской области. В конце 2018 года крупнейший российский производитель мяса группа «Черкизово» семьи Михайловых (бренды «Петелинка», «Пава-пава», «Черкизово») сообщил о выкупе прав требований ООО «Белая птица — Курск», ООО «Белая птица — Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб.

Сделка позволила группе получить в управление единый комплекс в Курской области для производства 120 тыс. тонн мяса бройлеров в год. В его состав входят: инкубатор мощностью 86 млн яиц в год, семь площадок выращивания, а также перерабатывающий завод производительностью 12 тыс. голов в час. Как заявлял гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, группа планирует вложить в перезапуск производства примерно 500 млн руб., используя синергию со своими действующими родительскими площадками и комбикормовыми заводами.

Основное отличие «Белой птицы — Курск» — выращивание бройлеров по технологии PATIO. Бройлеры, будучи эмбрионами в яйце, загружаются в корпус фабрики c инкубатора, где и осуществляется их окончательный вывод. Многоярусная система позволяет разместить 210 тыс. голов птицы в одном корпусе, который оборудован автоматической системой контроля климата, что влияет на состояние птицы. Так, подобный подход позволяет исключить излишний стресс и минимизировать потери, которые происходят при переводе уже выведенных цыплят. При этом операции максимально автоматизированы, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на качество выпускаемой продукции и значительно ускоряет процесс. А за счет многоярусного строения корпуса земельные и энергетические ресурсы предприятия могут использоваться более эффективно.

По словам директора Национального союза птицеводов (НСП) Сергея Лахтюхова, PATIO — достаточно новая для России технология, которая пока применяется только на нескольких площадках. Ожидается, что этот метод позволит формировать более высокий иммунитет у цыплят вследствие немедленного доступа вылупившихся цыплят к воде и корму, отмечает он. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев добавляет, что PATIO предполагает одновременный забой большого количества птицы и позволяет отбирать лучшие тушки для поставки в розницу, а остальные куски, к примеру, для изготовления полуфабрикатов. За счет этого комплекс сможет хорошо вписаться в структуру «Черкизово», позволяя выпускать различные продукты по привлекательным ценам, добавляет эксперт.

По итогам 2019 года на «Белой птице — Курск» планируется выпустить около 90 тыс. тонн продукции под брендами «Петелинка» и «Куриное царство», а также под собственными торговыми марками сетей Auchan, «О`Кей» и «Лента». После восстановления производства «Черкизово» планирует уделять особое внимание продажам своих премиальных брендов в федеральные сети, на юг страны, а также на экспортные рынки, рассказывают в компании. По словам главы НСП, при сегодняшнем уровне развития логистики продукцию с «Белой птицы — Курск» можно поставлять по всей стране. Кроме того, относительная близость к портам Новороссийска и Санкт-Петербурга делает возможным экспорт продукции в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и другие регионы, добавляет он.

Инна Мухина