Еду на вывоз

К 2024 году экспорт продукции АПК из Курской области должен вырасти более чем в два раза, до $272,4 млн. Наибольшие перспективы эксперты видят в поставках зерна из региона в порты Балтики, которые становятся все более востребованным каналом для всего российского зернового экспорта. Но, отмечают они, темпы отгрузок будут зависеть от развития российской инфраструктуры. Благоприятная ветеринарная ситуация в Курской области также благоволит поставкам мясной продукции из региона в Юго-Восточную Азию. А сильные позиции в кондитерской отрасли делают регион одним из ведущих экспортеров сладостей в стране.

Перед АПК Курской области, как и перед всей страной, стоит довольно амбициозная задача. К 2024 году экспорт продовольствия из региона должен вырасти в 2,3 раза относительно уровня 2017 года, до $272,4 млн. Поставки зерна планируется нарастить в 3,5 раза, до $75,5 млн, мясной и молочной продукции — в 7,7 раза, до $9,2 млн, масложировой продукции — в 2,7 раза, до $7,9 млн, готовых продуктов — в 2 раза, до $152,2 млн.

Как отмечают в Российском экспортном центре (РЭЦ), в целом экспорт АПК из РФ по итогам 2018 года достиг $25,8 млрд руб. При этом Курская область за тот же период нарастила поставки на 61% год к году, говорил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов. Главным драйвером экспорта, если говорить об абсолютных стоимостных масштабах, остается зерно, отмечают в РЭЦе. Курская область в 2018 году увеличила экспорт зерновых в 3,4 раза, до 420,1 тыс. Из этого объема 48,4% пришлось на пшеницу, 40,4% — на кукурузу. Основным прямым покупателем курского зерна с долей 82% была Латвия. Кроме того, прямой экспорт из региона шел в Литву, Турцию, Норвегию.

Курс на Балтику

Курская область удобно расположена в относительной близости от экспортных зерновых терминалов на юге и на Балтике, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. И если порты юга загружены местным зерном, то в центре страны возможна диверсификация поставок, отмечает он. По словам эксперта, пшеницу с Балтики благодаря более конкурентоспособному фрахту по отношению к южным портам сегодня поставляют, к примеру, в страны Западной и Южной Африки, Северной Америки и спрос растет. Россия также расширяет экспорт зерна в этом направлении: если пять лет назад на него приходилось около 1,1 млн тонн, то в этом сезоне показатель может вырасти в три раза, рассказывает господин Павенский.

По его словам, дальнейшее развитие экспорта зерна из РФ по этому каналу будут зависеть от темпов строительства портовой инфраструктуры на российской Балтике. А наращивание экспорта зерна из центра и Курской области, в частности, приведет к дальнейшему увеличению сбора, урожайности, расширению бизнеса агрохолдингов и т. д., рассуждает он. Так, за 2018 год грузооборот российских портов на Балтике вырос на 5%, до 246 млн тонн год к году. После планируемой модернизации инфраструктуры мощности по перевалке могут вырасти на 53,8 млн тонн, до 415 млн тонн.

Мясной вопрос

Значительная часть реализуемых проектов в АПК Курской области, которые уже носят экспортный ориентир, сегодня касается производства мяса. Речь идет о строительстве свиноводческих комплексов, ферм по разведению овец и пр. Кроме того, на экспорт планируют работать и существующие предприятия. Так, группа «Черкизово», которая сегодня управляет крупнейшей птицефабрикой в регионе «Белая птица — Курск» проектной мощность 120 тыс. мяса бройлеров в год, планирует развивать и зарубежные поставки.

Как указывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, у Курской области и Центрального Черноземья есть хороший потенциал по экспорту свинины, особенно с открытием для части российского мяса рынка Гонконга. По его словам, хотя поставки российской свинины в Китай напрямую невозможны, доступ на этот рынок открывается через Гонконг или Вьетнам. При этом, отмечает господин Давлеев, Вьетнам также недавно столкнулся с африканской чумой свиней (АЧС) — если вирус затронет маточное поголовье, на его восстановление может уйти несколько лет, за которые Россия может нарастить экспорт свинины в страну.

Главным препятствием для развития экспорта мясной продукции из российских регионов можно считать распространение заразных болезней животных. Среди основных — птичий грипп и АЧС. С этой точки зрения ситуация в Курской области относительно благоприятная. Как отмечает Альберт Давлеев, птичьего гриппа в Курской области нет, а случавшиеся вспышки АЧС были оперативно ликвидированы. По его прогнозам, ситуация с контролем за распространением заразных болезней животных, в том числе в Черноземье, должна еще улучшиться после расширения соответствующих полномочий Россельхознадзора.

Со сладким привкусом

Еще одним ключевым экспортным продуктом для Курской области могут стать кондитерские изделия — одна из наиболее существенных категорий в общем объем экспорта готовых продуктов как в целом из страны, так и из региона. Как отмечают в РЭЦе, Россия сегодня входит в десятку ведущих экспортеров шоколадной продукции, которую помимо традиционного рынка стран СНГ активно покупают в Китае и странах Персидского залива. В Центре исследования кондитерского рынка (ЦИКР) говорят, что продажи российских сладостей на экспорт начали быстро расти с начала 2016 года. Тогда было продано 406 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму $898 млн. В 2017 и 2018 годах показатели росли на 6–17%. В целом, говорят в ЦИКРе, география поставок насчитывает около 70 стран: от Монголии, Чили до Новой Зеландии и Африки.

Согласно ЦИКРу, Курская область входит в пятерку наиболее развитых российских регионов по производству кондитерских изделий и, как следствие, основных экспортеров. Список также включает Москву, Подмосковье, Кемеровскую и Белгородскую области. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (включает «Объединенных кондитеров», Mars, Nestle и др.) Вячеслав Лашманкин подтверждает, что Курская область играет важное значение для развития экспортного потенциала и наращивания объемов внутреннего производства кондитерских изделий. В частности, по его словам, регион является важным с точки зрения обеспечения сахаром всей кондитерской промышленности РФ. Кроме того, здесь работает фабрика украинской «Конти» (бренды Timi, Bonjour и др.), которая входит в десятку крупнейших производителей сладостей в стране, продолжает господин Лашманкин.

По данным «Асконд», курская фабрика «Конти» сегодня может выпускать до 136 тыс. тонн кондитерских изделий в год. На экспорт предприятие поставляет около 33% всей продукции, основной объем приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Китай. По прогнозам господина Лашманкина, параллельно с развитием экспорта в Курской области будет расти и производство кондитерских изделий. В «Асконд» ожидают увеличения показателя к 2024 году до уровня 105 тыс. тонн против 82,2 тыс. тонн в 2018 году.

Илья Вадимов