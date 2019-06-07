«Важно использовать накопленный опыт»

Курская область — одна из ключевых территорий для всего российского сельского хозяйства. В регионе работают и строят новые производства почти все крупные агрохолдинги, включая «Черкизово» и «Экониву». А удачное географическое расположение позволяет предприятиям Курской области снабжать продуктами и крупнейший в стране московский рынок. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал Review, каким он видит роль АПК в жизни региона, о сильных и слабых сторонах экономики области и планах по развитию на ближайшие годы.

— Вы возглавили регион семь месяцев назад. Можете уже выделить слабые и сильные места в экономике Курской области?

— Регион обладает уникальным богатством — крупными запасами черноземов, которые занимают около 80% всех земельных угодий. В сочетании с благоприятными природными условиями это позволяет Курской области обеспечивать экологически чистыми продуктами не только свой рынок, но и другие регионы, в том числе Москву и Подмосковье. Кроме того, довольно успешно развиваются фармацевтическая, пищевая, химическая промышленность. Курскую область также выгодно отличают высокий уровень энергетической обеспеченности и резервы электроэнергетических мощностей за счет работы Курской АЭС. Сегодня более 80% вырабатываемой электроэнергии подается в 19 областей России. Конечно, есть проблема внешних ограничений роста. Это в основном факторы, связанные с текущей геополитической обстановкой, в том числе отношениями с Украиной, конъюнктурой на сырьевых рынках, действиями санкций со стороны ЕС и США. Существуют и специфические внутренние проблемы региона. К основной можно отнести сокращение доли трудоспособного населения, что может быть связано с непривлекательностью городской среды, высоким уровнем износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, систем общественного транспорта, несоответствием их современным стандартам.

Кроме того, экономика региона пока все еще слабо диверсифицирована и в основном зависит от двух отраслей: добычи полезных ископаемых и энергетического сектора.

Недавно специалисты одной из крупнейших консалтинговых компаний России, Strategy Partners Group, подготовили большой аналитический обзор, рассмотрев Курскую область сразу с нескольких сторон: от уровня жизни до вовлеченности региона в национальные проекты. В качестве ключевых проблем они выделяют дисбаланс на рынке труда, качество медицинского обслуживания и дорог.

— Какими сегодня видите свои основные задачи?

— Это прежде всего создание благоприятных условий для экономической деятельности, включая совершенствование региональной законодательной базы, положительного инвестиционного имиджа, обеспечение притока инвестиций, конкурентоспособности региона.

Одними из приоритетов для экономики области, считаю, будут оставаться агропромышленный комплекс и сельское хозяйство.

В 2018 году в области выпустили продукции АПК на 130,4 млрд руб.— это третий показатель среди регионов в Центральном федеральном округе и восьмой по России. Сбор зерна в 2018 году превысил более 4,5 млн тонн, производство мяса достигло 530 тыс. тонн, молока — 293 тыс. тонн. А к 2024 году мы планируем нарастить эти показатели до 6 млн, 600 тыс. и 350 тыс. тонн соответственно. Все это будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых производств и выхода на проектную мощность ранее построенных объектов. Необходимо обеспечить внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий, чтобы получить новые продукты с высокой добавленной стоимостью, востребованные на внутреннем и внешних рынках. Конечно ограничиваться экономикой не собираемся и планируем уделять не меньше внимания транспортной и социальной сферам, развитию культуры и спорта.

— Какие проекты в АПК региона можете выделить сегодня, из тех, что считаете наиболее важными?

— Перечислю только несколько. Это ферма по производству розовой телятины АФ «Благодатенская» (входит в АПХ «Мираторг») с ежегодным производством 8 тыс. тонн диетического мяса. Расширить производство мяса и молока в регионе планирует «Агропромкомплектация». Холдинг «Эконива» должен приступить к строительству трех молочных комплексов в регионе на 3,3 тыс. голов каждый. Компания «Грибная радуга», которая уже запустила производство шампиньонов мощностью 4 тыс. тонн, в течение этого года планирует довести объем производства грибов до 17,6 тыс. тонн. Есть также проект по производству кормов для домашних животных мощностью 33 тыс. тонн продукции в год, что будет способствовать замещению импортных аналогов. Это первый проект такой направленности в регионе. И это я назвал только малую часть. Также есть перспективные проекты по глубокой переработке гороха, зерна и пшеницы для получения крахмалов, патоки и пр. В сахарной отрасли планируется увеличить суточные мощности по переработке сахарной свеклы до 40 тыс. тонн, что позволит обеспечить производство сахара до 650 тыс. тонн в год.

— Курскую область в числе других регионов затронули проблемы ГК «Белая птица», крупного производителя мяса бройлеров. Под угрозой закрытия оказался комплекс мощностью 120 тыс. тонн мяса в год. Вы как-то участвовали в решении вопроса с предприятием?

— «Белая птица» является крупнейшей птицефабрикой в Курской области, кроме того, на предприятии трудятся почти 2 тыс. человек. Поэтому, конечно, мы были очень озабочены сложившейся ситуацией и заинтересованы в том, чтобы предприятие продолжало стабильно работать, а люди сохранили рабочие места. При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ мы определили инвестора — группу «Черкизово». Сейчас предприятие работает и постепенно выходит на свою проектную мощность. Совместными усилиями нам удалось сохранить комплекс.

— С «Черкизово» вы уже встречались по этому вопросу?

— Да, мы провели с генеральным директором группы Сергеем Михайловым ряд плодотворных встреч, на которых обсуждали возобновление работы «Белой птицы — Курск». Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы, работающие в регионе, имели комфортные условия для реализации своих проектов и ведения бизнеса, поэтому оказываем компании максимальную поддержку. У «Черкизово» огромный опыт в птицеводстве. Уже сейчас видны положительные изменения. Я посещал этот объект и могу сказать, что масштаб производства действительно впечатляет. Уверены, что «Черкизово» сможет не только возродить предприятие, но и будет активно развивать и расширять птицеводческий бизнес в Курской области.

— «Черкизово» сейчас один из самых заметных игроков в своих сегментах в АПК РФ. У группы есть планы по расширению присутствия в регионе?

— Насколько мне известно, основная сфера интересов группы в нашем регионе — птицеводство. «Черкизово» намерено сосредоточиться в первую очередь на производстве мяса бройлеров и при этом заинтересовано в усилении вертикальной интеграции в Курской области. Поэтому не исключено создание на территории области собственного производства зерна и комбикормов, которые сейчас поставляются с заводов группы в других регионах.

— В целом новые инвесторы регионом интересуются? Какие отрасли им наиболее привлекательны? И можете ли назвать конкретные компании?

— Инициативы исходят как от новых для региона инвесторов, так и от компаний, уже ведущих активную деятельность в Курской области.

Сегодня я бы сказал, что наиболее привлекательной выглядит пищевая и перерабатывающая промышленность: производство и переработка мяса, сои и масличных культур, молока.

Ряд компаний я уже называл. Строительство маслоэкстракционного завода планирует ГК «Содружество». У «Агротерры» есть проект по созданию нескольких селекционно-семеноводческих центров и заводов по производству семян. Также на повестке ряд новых проектов по строительству комплексов по производству минеральных удобрений и микроэлементов. Идет работа по реализации ряда проектов и в других отраслях: промышленное производство, медицинский кластер, туризм, городская среда и т. д.

— В чем в целом сегодня видите основной потенциал развития Курской области на ближайшие годы?

— Курская область — это регион с многоотраслевым хозяйственным комплексом, который охватывает сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, обрабатывающие производства. Этот накопленный опыт важно и необходимо использовать и развивать в дальнейшем. Наращивание экспортного потенциала агропромышленного комплекса в числе приоритетов.

Кроме того, Курская область имеет все предпосылки к переходу на новую модель развития, активно использующую зеленые технологии.

В 2019–2024 годах одной из наиболее приоритетных задач станет реализация в регионе мероприятий национального проекта «Цифровая экономика». Применение современной робототехники, электронных систем управления производством уже сейчас активно используется на крупных промышленных предприятиях региона: Михайловском ГОК», «Фармстандарт-Лексредствах», Курской АЭС. Важно, чтобы и остальные компании реального сектора не отставали и не рассматривали эту работу как отдаленную перспективу, а как дело завтрашнего дня. А на региональном уровне нужно поддерживать развитие местных фирм—разработчиков таких цифровых инноваций. Необходимо заинтересовать инвесторов вкладывать средства в данный сектор. Не менее важной задачей также считаю развитие туристического потенциала. Как-то так сложилось, что раньше это было вторичным, и туристический потенциал Курской области совершенно не раскрыт. Для исправления положения прежде всего надо обратить внимания на инфраструктуру: заняться строительством и реконструкцией гостиниц, дорог, вокзалов.

Интервью взял Антон Степанов