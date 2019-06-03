Кубани нужна площадка для обсуждения проблем ЖКХ

В Краснодаре обсудили самые актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы региона

В Краснодаре состоялся бизнес-завтрак «Законодательство и тарифы: что изменится в сфере ЖКХ Кубани в 2019 году», организованный «КоммерсантЪ-Кубань» и союзом «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления». Темой встречи стали самые актуальные проблемы в сфере ЖКХ региона и возможные пути их решения. В обсуждении приняли участие представители органов власти, управляющих организаций, а также ресурсоснабжающих и сбытовых организаций.

Что делать ИТП

Руководитель Региональной энергетической комиссии (департамента цен и тарифов) Краснодарского края Сергей Милованов рассказал о тарифном регулировании в регионе. По его словам, в крае предпринимаются жесткие меры по ограничению роста тарифов для населения. Их изменение к 1 июля пока согласовано не во всех муниципалитетах региона. При этом в бюджете края будет пресмотрено полмиллиарда рублей на выплаты межтарифной разницы для субъектов, осуществляющих выплаты по льготным тарифам.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вадим Якушев среди ключевых проблем сферы ЖКХ назвал слабую платежную дисциплину, улучшить которую не смогло даже принятие нормативных актов и законов, предусматривающих возможность перехода на заключение прямых договоров между поставщиками коммунальных ресурсов и населением. «Цифры по задолженности остаются большими. За водоснабжение просроченная задолженность у населения — 750 млн руб., по теплоснабжению — 850 млн (у управляющих компаний — 1,6 млрд руб.). По электроснабжению — 800 млн руб. (у УК — 728 млн руб.)», - прокомментировал Вадим Якушев.

Председатель союза «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления» Владимир Колпаков рассказал, что эти проблемы хорошо известны управляющим компаниям, но хотелось бы, чтобы и к позиции УК чаще прислушивались. Одной из наиболее острых проблем он назвал порядок установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. Как объяснил директор УК «Рубикон» Валерий Борисов, Государственная жилищная инспекция предписывает УК применять при расчете с собственниками действующий норматив. А ресурсоснабжающие организации заинтересованы в том, чтобы взимать с УК плату по фактическому потреблению. Естественно, в первую очередь этот вопрос актуален для домов с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), и, по словам Владимира Колпакова, к ним относится примерно половина краснодарских новостроек. Причем, если в зимний период управляющие компании могут «переложить» свои убытки в плату за отопление, то летом они этого сделать не могут — по понятным причинам. А начислять жильцам свыше норматива УК не вправе согласно законодательству.

Несмотря на несправедливость этой ситуации, судебная практика в этом вопросе складывается не в пользу управляющих компаний, и пока этот вопрос является практически нерешаемым.

Как пояснил начальник технологического отдела Региональной энергетической комиссии (департамента цен и тарифов) Краснодарского края Евгений Сологуб, действующий норматив рассчитывали рассчетным методом (то есть, выводили среднюю цифру по большому количеству домов). При этом он согласился с тем, что многие жильцы подключают к системам ГВС теплые полы или ставят нестандартные полотенцесушители во всю стену — тем самым увеличивая расход на подогрев воды.

Со своей стороны УК предложили выставлять оплату населению по фактическому потреблению. Ведь практически норматив, который управляющим компаниям приходится применять, был разработан для централизованных систем, а не ИТП. Представители органов власти согласились с тем, что в теории изменить подходы возможно, для этого нужны изменения в нормативных актах, инициировать которые нужно уже сейчас. При этом ни у кого не возникло сомнений, что проблему нужно комплексно решать, так как в перспективе она будет приводить к еще большему росту просроченной задолженности перед поставщиками ресурсов.

Трудности регулирования

Второй блок дискуссии как раз и был посвящен росту долгов в системе жилищно-коммунального хозяйства региона. Начальник группы по связям с общественностью «Газпром межрегионгаз Краснодар» Константин Крекнин обратил внимание на то, что система ЖКХ в стране очень серьезно защищена законодательно. «Стоит нам отключить любую теплоснабжающую организацию за многомиллионные долги, как тут же появляется прокуратура, которая по-своему справедливо говорит, что тепло не получит добросовестный плательщик, поэтому так делать нельзя. При этом мы не устаем объяснять людям, что с нашей компанией ни у кого нет договоров на горячее водоснабжение. В результате наша ресурсоснабжающая организация становится своего рода «кредитором». Мы оказываемся в положении банка, который в течение многих лет вынужден, по сути, «кредитовать» другие организации. На начало мая задолженность юрлиц перед нами в Краснодарском крае составила 6,9 млрд руб.», - пояснил Константин Крекнин. Второй проблемой, по его мнению, является то, что люди зачастую не понимают, кто именно ответственнен за повышение тарифов или отключения, и призвал представителей органов власти принимать более активное участие в формировании общественного мнения.

Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Кирилл Максимов согласился с тем, что объекты ЖКХ на сегодняшний день имеют возможность наращивать доги перед ресурсоснабжающими компаниями без каких либо серьезных последствий. По его словам, несмотря на законодательные изменения в части финансовых гарантий и возможности ввода ограничения энергоснабжения объектов ЖКХ реальная ответственность за многомилионные долги ограничивается административными штрафами в размере 100 тыс. руб.

«Из 750 УК с которыми мы работаем более чем у 250 имеется задолженность с периодом образования свыше трех месяцев. За последние два года задолженность управляющих компаний перед нами выросла в 2,5 раза и превысила 500 млн руб., из которых 400 млн — просроченная. В итоге обслуживание этого долга становится обременением для всех потребители электроэнергии Краснодарского края. Кроме того, сейчас мы работаем с 6 тыс. многоквартирными домами, выбравшими непосредственную форму управления. В норматив по ОДН из них укладывается менее 30%. Все сверхнормативные объемы ОДН по этим домам мы вообще никому не предъявляем. Для нас это чистый убыток, и нам самим приходится думать о том, как эти убытки минимизировать. Жильцы таких домов, как правило, не заинтересованы с снижении сверхнормативного ОДН так как они за него не платят», - обозначил еще одну проблему Кирилл Максимов.

Тему продолжил директор по сбыту АО «АТЭК» Дмитрий Середенко. По его словам, даже после победы в суде АТЭК редко получает средства от неплательщиков, так как они в полном объеме должны быть перечислены ресурсоснабжающим организациям. «При этом нередки случаи, когда собственники домов и УК используют средства на ремонт лифтов, стояков и многое другое, вместо того, чтобы погашать долги. В результате, ответственные лица подпадают под уголовные статьи», - рассказал Дмитрий Середенко.

По итогам мероприятия представители сферы ЖКХ края решили разработать резолюцию, в которой будут обозначены основные пути решения озвученных проблем. Во-первых, было предложено пересмотреть систему оплаты услуги отопления в домах с индивидуальными тепловыми пунктами. А, во-вторых, создать дискуссионную площадку, чтобы на регулярной основе обсуждать круг проблем, которых в ЖКХ накопилось большое количество.

«Сейчас рынок довольно разрозненный, у разных сторон немало претензий друг к другу. Их нужно обсуждать системно — только тогда многие волнующие всех вопросы, наконец, начнут решаться», - резюмировал Владимир Колпаков.

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