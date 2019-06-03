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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красногорск — не Пальмира

Ветеран сирийской кампании погиб, защищая других в Подмосковье

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, который получил смертельное ранение, пытаясь защитить от пьяной толпы двоих пострадавших. В подмосковный Красногорск, где произошло нападение, направлены криминалисты из центрального аппарата СКР. Подозреваемых в нападении уже установили, они объявлены в розыск.


Никита Белянкин скончался от ножевого ранения в ночь на воскресенье. Инцидент произошел, когда он гулял со своей девушкой. Как установили следователи ГСУ СКР по Московской области, нападению предшествовала драка в местном заведении «Бир хаус». Предполагается, что воспользовавшись незначительным поводом, группа выходцев из Армении напала на двух посетителей, которых вытащили на улицу и начали избивать. При этом одному из них, Александру Сергееву, было нанесено ножевое ранение в живот.

Как раз в этот момент рядом с местом драки оказался бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин, который попытался заступиться за пострадавших — их избивали около десяти человек. Позже его отец Алексей Белянкин рассказал, что сын был так воспитан, чтобы всегда приходить на помощь другим. По его словам, еще в школе он защитил девушку, на которую напал насильник и сдал предполагаемого злоумышленника в полицию. Никита и сам хотел служить в правоохранительных органах, отметил Белянкин-старший.

После того, как Никита Белянкин вмешался в драку, нападавшие оставили в покое пострадавших, переключившись уже на него. В начале бывший спецназовец попытался их остановить выстрелами в воздух из травматического пистолета «Стример-2014», на которой у него имелось разрешение. Однако это вызвало противоположный эффект — они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным.

По словам очевидцев, сразу после этого нападавшие разбежались. Свидетели долго пытались вызвать скорую и полицию. Оперативные службы начали действовать только после того, как вмешался сотрудник ДПС, проверявший остановленную неподалеку машину. На его вызовы реакция последовала быстрее. К тому времени, впрочем, Никита Белянкин уже скончался. Раненного ножом Сергеева доставили в больницу — его жизнь находится вне опасности, однако нападавших он практически не запомнил. Впрочем, большинство из них уже установили и объявили в розыск.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), была получена информация о лицах, принимавших участие в драке. «Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели»,— добавила госпожа Петренко.

Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Как минимум дважды побывал в служебных командировках в Сирии, где участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За них ветеран боевых действий Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

Николай Сергеев


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