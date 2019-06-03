Красногорск — не Пальмира

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, который получил смертельное ранение, пытаясь защитить от пьяной толпы двоих пострадавших. В подмосковный Красногорск, где произошло нападение, направлены криминалисты из центрального аппарата СКР. Подозреваемых в нападении уже установили, они объявлены в розыск.

Никита Белянкин скончался от ножевого ранения в ночь на воскресенье. Инцидент произошел, когда он гулял со своей девушкой. Как установили следователи ГСУ СКР по Московской области, нападению предшествовала драка в местном заведении «Бир хаус». Предполагается, что воспользовавшись незначительным поводом, группа выходцев из Армении напала на двух посетителей, которых вытащили на улицу и начали избивать. При этом одному из них, Александру Сергееву, было нанесено ножевое ранение в живот.

Как раз в этот момент рядом с местом драки оказался бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин, который попытался заступиться за пострадавших — их избивали около десяти человек. Позже его отец Алексей Белянкин рассказал, что сын был так воспитан, чтобы всегда приходить на помощь другим. По его словам, еще в школе он защитил девушку, на которую напал насильник и сдал предполагаемого злоумышленника в полицию. Никита и сам хотел служить в правоохранительных органах, отметил Белянкин-старший.

После того, как Никита Белянкин вмешался в драку, нападавшие оставили в покое пострадавших, переключившись уже на него. В начале бывший спецназовец попытался их остановить выстрелами в воздух из травматического пистолета «Стример-2014», на которой у него имелось разрешение. Однако это вызвало противоположный эффект — они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным.

По словам очевидцев, сразу после этого нападавшие разбежались. Свидетели долго пытались вызвать скорую и полицию. Оперативные службы начали действовать только после того, как вмешался сотрудник ДПС, проверявший остановленную неподалеку машину. На его вызовы реакция последовала быстрее. К тому времени, впрочем, Никита Белянкин уже скончался. Раненного ножом Сергеева доставили в больницу — его жизнь находится вне опасности, однако нападавших он практически не запомнил. Впрочем, большинство из них уже установили и объявили в розыск.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), была получена информация о лицах, принимавших участие в драке. «Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели»,— добавила госпожа Петренко.

Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Как минимум дважды побывал в служебных командировках в Сирии, где участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За них ветеран боевых действий Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.

Николай Сергеев