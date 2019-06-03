ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент “Ъ”. Проходившую в демонстрационном зале универмага дискуссию представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов в рамках фестиваля «Красная площадь» прервали на половине.

Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход. Сотрудники Росгвардии просят людей покинуть Никольскую, объявляя через мегафон: «Граждане, проходим за барьеры». Охранники рекомендуют обходить через Зарядье.

Один из полицейских заявил “Ъ”, что на Красную площадь не пройти ни с Никольской, ни с других улиц. Ккнижная ярмарка тоже не работает и людей оттуда будут выводить. По данным на 14:11 на Красной площади еще есть люди.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что эвакуация связана с учениями. «Посетителей Красной площади и ГУМа эвакуируют. Это происходит из-за учений экстренных служб по отработке действий в чрезвычайных ситуациях»,— сказал собеседник агентства.

Валерия Лебедева