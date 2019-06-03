Мистер Рокетмен

6 июня на экраны выходит музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». В ожидании, возможно, самой громкой и скандальной премьеры нынешнего года, которая может затмить оскароносную «Богемскую рапсодию», вспоминаем, как Элтон Джон изменил современную моду.

Его называют своим источником вдохновения Леди Гага и дизайнеры Gucci. Он выпивал вместе с Джанни Версаче и ввел тренд на очки с желтыми стеклами, когда большинство из нас еще не появились на свет. Ну, и главное: Элтон Джон — единственный человек в мире с титулом «сэр», который выходил к публике в костюме гигантской поролоновой пчелы.

Очкарик и стесняшка

«Рокетмен» или «Человек-Ракета» — одна из самых известных песен сэра Элтона Джона с альбома 1972 года. Год назад артист, который выступает на сцене уже более полувека, объявил о прощальном туре. Тогда же приступили к съемкам байопика, с идеей которого Элтон носился более десяти лет. Что может быть лучше на закате карьеры, чем воздвигнуть памятник себе нерукотворный (кино) и сгонять в тур из фантастических 300 концертов (завершится в 2021 году)?

Если перенести Элтона Джона назад в 1966 год и сказать тому пухлому очкарику: «Вот как все будет, парень!» — что бы ответил тот? Мальчик, который родился сразу после войны в британской глубинке и с четырех лет мог играть на фортепьяно, Элтон признавался: в начале карьеры он стеснялся всего. Примером для подражания были «Битлз» с их челками, потом волосатые рокеры из King Krimson. К последним Элтон даже ходил на прослушивание, но его не взяли. Он и волосы хотел такие же, да и тут не повезло: его собственные росли жидко.

На фотографиях 60-х Элтон больше всего похож на школьного зубрилу. Он носит штаны-клеш, рубашечки в облипку и очки — без них близорукому певцу никуда.

До того, как стали популярны: Элтон Джон позирует для фото, 1968 год

Так было до начала 70-х — времени первых гастролей в Америке. Позже в интервью Элтон скажет: «Я понимал, что нужно не только пение, но и имидж. Я хотел удивлять и искал новый образ». Вскоре он найдет его. Новым образом станут меховые костюмы кота и курицы, туфли на 10-сантиметровых платформах и блестки.

Фрик-шоу

Альбом 1973 года «Goodbye Yellow Brick Road» восемь недель держался на 1-месте в чартах США. Позже музыкальный критик Стивен Томас Эрлевин заметит: «Примерно с этого года наряды певца стали обращать на себя, возможно, больше внимания, чем его музыка».

Позже музыкальный критик Стивен Томас Эрлевин заметит: «Примерно с этого года наряды певца стали обращать на себя, возможно, больше внимания, чем его музыка». Обложка альбома «Goodbye Yellow Brick Road», 1973 год Гонзо-журналист Хантер С. Томпсон называет начало 70-х «омерзительным временем». Идеалы хиппи-движения рухнули, любовь не завоевала мир: «Боб Дилан стрижет купоны в Гринвич-Виллидж, оба Кеннеди убиты мутантами». Как оказалось, это самое то для пухлого выпускника Британской королевской консерватории Элтона Джона.

Идеалы хиппи-движения рухнули, любовь не завоевала мир: «Боб Дилан стрижет купоны в Гринвич-Виллидж, оба Кеннеди убиты мутантами». Как оказалось, это самое то для пухлого выпускника Британской королевской консерватории Элтона Джона. 1974 год — на концерте в Уотфорде, Англия, певец выходит в костюме гигантской пчелы. Позже он скажет, что так хотел поддержать местный футбольный клуб (за яркую красно-желто-черную форму игроков Уотфорда называют «шершнями»).

Позже он скажет, что так хотел поддержать местный футбольный клуб (за яркую красно-желто-черную форму игроков Уотфорда называют «шершнями»). Выступление Элтона Джона на концерте в поддержку местного футбольного клуба под открытым небом в Уотфорде, 1974 год 1975-й — на кукольном шоу «Маппет-Шоу» Элтон Джон появляется в костюме курицы: перья висят там и тут, и Элтон совершенно счастлив. Тогда же в Инглвуде, Калифорния, его наряд представляет собой что-то совершенно невообразимое. Это меховая интерпретация костюма восточного паши и мундира: мех, сверкающие звезды и гвардейская шапка.

перья висят там и тут, и Элтон совершенно счастлив. Тогда же в Инглвуде, Калифорния, его наряд представляет собой что-то совершенно невообразимое. Это меховая интерпретация костюма восточного паши и мундира: мех, сверкающие звезды и гвардейская шапка. В конце 75-го Элтон выступит на знаменитом лос-анджелесском стадионе Dodger Stadium перед многотысячной толпой. На Элтоне — стилизованный под бейсбольную форму костюм, усыпанный блестками, искрящиеся гетры и бейсболка, которая блестит так сильно, что хочется зажмурить глаза. Журнал Rolling Stone назовет снимки с этого концерта в числе 50-лучших рок-фотографий всех времен.

перед многотысячной толпой. На Элтоне — стилизованный под бейсбольную форму костюм, усыпанный блестками, искрящиеся гетры и бейсболка, которая блестит так сильно, что хочется зажмурить глаза. Журнал Rolling Stone назовет снимки с этого концерта в числе 50-лучших рок-фотографий всех времен. Певец Элтон Джон выступает на сцене стадиона Доджер, в знаменитом сине-белом костюме с блестками, 1975 год Элтон называет 70-е эрой «всплеска»: «Я счастлив, что писал песни и выступал в те годы. Вдохновение было повсюду, все было наполнено индивидуальностью, революционным духом, позитивом и надеждой».

Джанни Версаче и Леди Ди

80-е проходят под лозунгом: «Еще больше блесток и феерии». На одной из фотографий начала этого десятилетия Элтон Джон в своей гардеробной комнате, в одних трусах. Перед ним десятки пар обуви — каблуки каждой не меньше 15 сантиметров. Элтон ухмыляется в камеру, словно говоря: «А что? Разве можно по-другому?»

Это была эра фриков, чем страннее ты выглядишь, тем лучше. Элтон дает концерты в розовых костюмах с прицепленным к голове (розовым же) ирокезом из меха. На его фоне меркнут даже такие экзоты, как Грейс Джонс и группа Kiss. Еще в 1976-м году Джон объявил о своей бисексуальности (в интервью он сказал: «Я бы и раньше признался, да меня не спрашивали»).

И теперь он вовсю пользуется плодами своего каминг-аута: женится на собственной подчиненной Ренате Блауэл, разводится, пускается во все тяжкие, обнимается с мужчинами, с женщинами, опять с мужчинами.

Элтон Джон, только что вернувшийся из тура по Америке, баллотируется на пост директора футбольного клуба «Уотфорд». Он всегда был фанатом и, вскоре, стал вице-президентом. На фото Элтон запечатлен с главными игроками футбольного клуба. Слева направо: Билли Дженнингс, Дункан Уэлборн, Пэт Моррисси, Дэйв Буллер и Элтон Джон в ванной после тренировки, 7 ноября 1973 года

Его новые друзья — принцесса Уэльская Диана (ей еще нет и 30, и она несчастна в браке с принцем Чарльзом) и итальянский дизайнер Джанни Версаче. С подачи последнего мир наводняют эльфы и сказочные существа — супермодели Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл. Элтон подолгу гостит в 4-этажной вилле Fontanelle на озере Комо, которая принадлежит дизайнеру. Версаче доводит его увлечение сумасшедшими костюмами до абсолюта. Дизайнер шьет все костюмы для турне Элтона 1992 года. Там все, что любит Джон: золото, кожа, цепочки, звезды и кресты — о лучшем нельзя и мечтать.

Донателла Версаче, Элтон Джон и Джанни Версаче, 1997 год

15 июля 1997 года серийный убийца Эндри Кьюненен дважды выстрелил в Джанни Версаче на пороге особняка дизайнера в Майами-Бич. Дизайнер скончался от ран. Спустя полтора месяца, 31 августа автомобиль с принцессой Дианой врезался в бетонное перекрытие на шоссе в Париже. Диана умерла от ран, спустя два часа. На похоронах Версаче Элтон Джон, кажется, впервые в жизни надел черный костюм без блесток.

Певец Элтон Джон исполняет переписанную версию своей песни «Свеча на ветру» в честь Дианы, принцессы Уэльской, на ее похоронах. Более миллиона скорбящих выстроились в похоронной процессии в Лондоне. Сентябрь 1997 год

На похоронах Леди Ди, как называла ее пресса, он сел за рояль в Вестминстерском аббатстве и спел «Candle in the Wind» — песню-посвящение. И по сей день это самый успешный сингл певца: во всем мире продали около 35 млн его копий. Сам Элтон больше никогда не поет его живьем.

Пионер — всем пример

«Он невероятный, и его пример заряжает всех нас!» — говорит Леди Гага об Элтоне Джоне. В 2013 году они спели дуэтом и тогда же решили вместе одевать людей — так, чтобы было красиво. Спустя три года вышла первая линейка одежды Love Bravery: блестящие клатчи, футболки с принтами и шелковые комбинезоны.

Наряжать людей в стиле Элтона решил и модный дом Gucci. Коллекцию весна-лето 2018 целиком построили на образах певца 30-летней давности. В костюмах Gucci Элтон отправился и в свой прощальный тур. «В мире так много раздоров и негатива, а он (креативный директор Gucci Алессандро Микеле.— “Ъ-Стиль”) показывает , каким радостным и позитивным может быть этот мир»,— говорит 73-летний певец. И добавляет, что в мире моды он всегда был как большой ребенок в кондитерском магазине: «Я не мог остановиться и примерял все».

Михаил Боков