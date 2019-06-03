Мистер Рокетмен

6 июня на экраны выходит музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен». В ожидании, возможно, самой громкой и скандальной премьеры нынешнего года, которая может затмить оскароносную «Богемскую рапсодию», вспоминаем, как Элтон Джон изменил современную моду.
Его называют своим источником вдохновения Леди Гага и дизайнеры Gucci. Он выпивал вместе с Джанни Версаче и ввел тренд на очки с желтыми стеклами, когда большинство из нас еще не появились на свет. Ну, и главное: Элтон Джон — единственный человек в мире с титулом «сэр», который выходил к публике в костюме гигантской поролоновой пчелы.
Очкарик и стесняшка
«Рокетмен» или «Человек-Ракета» — одна из самых известных песен сэра Элтона Джона с альбома 1972 года. Год назад артист, который выступает на сцене уже более полувека, объявил о прощальном туре. Тогда же приступили к съемкам байопика, с идеей которого Элтон носился более десяти лет. Что может быть лучше на закате карьеры, чем воздвигнуть памятник себе нерукотворный (кино) и сгонять в тур из фантастических 300 концертов (завершится в 2021 году)?
Если перенести Элтона Джона назад в 1966 год и сказать тому пухлому очкарику: «Вот как все будет, парень!» — что бы ответил тот? Мальчик, который родился сразу после войны в британской глубинке и с четырех лет мог играть на фортепьяно, Элтон признавался: в начале карьеры он стеснялся всего. Примером для подражания были «Битлз» с их челками, потом волосатые рокеры из King Krimson. К последним Элтон даже ходил на прослушивание, но его не взяли. Он и волосы хотел такие же, да и тут не повезло: его собственные росли жидко.
До того, как стали популярны: Элтон Джон позирует для фото, 1968 год
Так было до начала 70-х — времени первых гастролей в Америке. Позже в интервью Элтон скажет: «Я понимал, что нужно не только пение, но и имидж. Я хотел удивлять и искал новый образ». Вскоре он найдет его. Новым образом станут меховые костюмы кота и курицы, туфли на 10-сантиметровых платформах и блестки.
Фрик-шоу
Обложка альбома «Goodbye Yellow Brick Road», 1973 год
Выступление Элтона Джона на концерте в поддержку местного футбольного клуба под открытым небом в Уотфорде, 1974 год
Певец Элтон Джон выступает на сцене стадиона Доджер, в знаменитом сине-белом костюме с блестками, 1975 год
Джанни Версаче и Леди Ди
80-е проходят под лозунгом: «Еще больше блесток и феерии». На одной из фотографий начала этого десятилетия Элтон Джон в своей гардеробной комнате, в одних трусах. Перед ним десятки пар обуви — каблуки каждой не меньше 15 сантиметров. Элтон ухмыляется в камеру, словно говоря: «А что? Разве можно по-другому?»
Это была эра фриков, чем страннее ты выглядишь, тем лучше. Элтон дает концерты в розовых костюмах с прицепленным к голове (розовым же) ирокезом из меха. На его фоне меркнут даже такие экзоты, как Грейс Джонс и группа Kiss. Еще в 1976-м году Джон объявил о своей бисексуальности (в интервью он сказал: «Я бы и раньше признался, да меня не спрашивали»).
Элтон Джон, только что вернувшийся из тура по Америке, баллотируется на пост директора футбольного клуба «Уотфорд». Он всегда был фанатом и, вскоре, стал вице-президентом. На фото Элтон запечатлен с главными игроками футбольного клуба. Слева направо: Билли Дженнингс, Дункан Уэлборн, Пэт Моррисси, Дэйв Буллер и Элтон Джон в ванной после тренировки, 7 ноября 1973 года
Его новые друзья — принцесса Уэльская Диана (ей еще нет и 30, и она несчастна в браке с принцем Чарльзом) и итальянский дизайнер Джанни Версаче. С подачи последнего мир наводняют эльфы и сказочные существа — супермодели Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл. Элтон подолгу гостит в 4-этажной вилле Fontanelle на озере Комо, которая принадлежит дизайнеру. Версаче доводит его увлечение сумасшедшими костюмами до абсолюта. Дизайнер шьет все костюмы для турне Элтона 1992 года. Там все, что любит Джон: золото, кожа, цепочки, звезды и кресты — о лучшем нельзя и мечтать.
Донателла Версаче, Элтон Джон и Джанни Версаче, 1997 год
15 июля 1997 года серийный убийца Эндри Кьюненен дважды выстрелил в Джанни Версаче на пороге особняка дизайнера в Майами-Бич. Дизайнер скончался от ран. Спустя полтора месяца, 31 августа автомобиль с принцессой Дианой врезался в бетонное перекрытие на шоссе в Париже. Диана умерла от ран, спустя два часа. На похоронах Версаче Элтон Джон, кажется, впервые в жизни надел черный костюм без блесток.
Певец Элтон Джон исполняет переписанную версию своей песни «Свеча на ветру» в честь Дианы, принцессы Уэльской, на ее похоронах. Более миллиона скорбящих выстроились в похоронной процессии в Лондоне. Сентябрь 1997 год
На похоронах Леди Ди, как называла ее пресса, он сел за рояль в Вестминстерском аббатстве и спел «Candle in the Wind» — песню-посвящение. И по сей день это самый успешный сингл певца: во всем мире продали около 35 млн его копий. Сам Элтон больше никогда не поет его живьем.
Пионер — всем пример
«Он невероятный, и его пример заряжает всех нас!» — говорит Леди Гага об Элтоне Джоне. В 2013 году они спели дуэтом и тогда же решили вместе одевать людей — так, чтобы было красиво. Спустя три года вышла первая линейка одежды Love Bravery: блестящие клатчи, футболки с принтами и шелковые комбинезоны.
Наряжать людей в стиле Элтона решил и модный дом Gucci. Коллекцию весна-лето 2018 целиком построили на образах певца 30-летней давности. В костюмах Gucci Элтон отправился и в свой прощальный тур. «В мире так много раздоров и негатива, а он (креативный директор Gucci Алессандро Микеле.— “Ъ-Стиль”) , каким радостным и позитивным может быть этот мир»,— говорит 73-летний певец. И добавляет, что в мире моды он всегда был как большой ребенок в кондитерском магазине: