Лжеброкеры заманивают в сети форекс

Пенсионерка проиграла на бирже 800 тыс. руб. Как выяснил “Ъ FM”, лжеброкеры помогли клиентке не только открыть счет на форекс, но и взять под это кредит в банке. Как готовят трейдеров-новичков, и сколько на этом зарабатывают? Подробности — в материале Аэлиты Курмуковой.

Профессию валютного трейдера пенсионерка Елена Чуксина из Орла освоила всего за три дня, хотя до этого о бирже не знала почти ничего. Однажды ей позвонили из брокерской компании и предложили бесплатное обучение. Учили действительно бесплатно, открыли демосчет на форекс, где она заработала $4 тыс., пусть и в виртуальных. Дальше дело дошло до реального счета. Своих денег, чтобы играть на бирже, у пенсионерки не было, но брокеры помогли найти их, рассказала в интервью “Ъ FM” Елена Чуксина: «Направили в банки, указывали сами, какие могут дать. В один банк они даже на своем личном автомобиле возили. Я взяла 800 тыс., все их внесла — столько и нужно было. Я спросила, почему так много. Он мне объяснил, что меньше рисков прогореть. Дмитрий Петрович согласился с условием — отдавать половину прибыли, мол, я вам помогу, оставляйте мне пароль, логин. Я в то время была согласна даже и треть отдать, лишь бы погасить эти кредиты».

Трейдер Дмитрий Петрович действительно помог, но не закрыть кредит, а обнулить счет Елены на форекс. Хотя сначала она якобы была в плюсе,— по крайней мере, так ей говорили. Ведь сама она не следила за счетом, а отдала логин и пароль от личного кабинета своему консультанту. Но доказать, что у компьютера была не она, а кто-то другой, будет непросто. Уже нет ни компании, ни офиса, а лжеброкеры на свободе. Хотя Елена написала заявление в полицию, но дело так и не возбудили. “Ъ FM” удалось найти Александра Красова, сотрудника той самой компании, которая готовила трейдеров и помогала открыть счет Елене. И у него другая версия: «В нашу компанию она ничего не относила, эти деньги лежали у нее на счету, которые она могла вывести в любой момент. На эти деньги происходила торговля ею же лично. Она эти деньги не вывела. Какие претензии ко мне? Елена Ивановна была уведомлена о рисках. Она подписала документ, согласно которому понимает все риски торговли на рынке форекс, в том числе и потери средств в случае непредвиденных обстоятельств».

Сами все прочитали и подписали — привычное оправдание лжеброкеров, говорят эксперты. И жертв подбирают именно таких, как Елена — с невысокой финансовой грамотностью. Звонят на домашний, сотовый и через бесплатные курсы трейдеров буквально «подсаживают» на биржу. Чаще всего это фирмы-однодневки, у таких даже нет лицензии ЦБ на оказание брокерских услуг. Можно, как оказывается, обойтись и без нее. Просто получить лицензию на оказание финансовых услуг и обучение, открыть офис, нанять пару сотрудников, а главное — сделать красивый сайт, говорит замдиректора по науке Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров:

«На рынке форекс идеальных посредников, брокеров, через которых все что хочешь можно реализовывать, нет.

У всех брокеров есть своя схема работы. Есть те, которые заведомо строят схему безвозвратного привлечения денег. Существуют даже такие сайты, где личный кабинет как бы имитируется. Это очень легко проверяется, если вы куда-то приносите деньги, и у вас тут же эти средства появляются на счете. Вряд ли банковские операции могут проходить с такой скоростью».

Лжеброкеры работают в связке: у них свои люди в банке, адвокаты, юристы, которые даже обещают вернуть проигранные деньги на бирже, а если не получится, оформят банкротство, чтобы вообще не возвращать кредит. И везде нужно платить, и подписывать бумаги. Договор может быть составлен так, что клиент не только потеряет свои деньги, но еще и заплатит сверху, говорит руководитель исследовательских направлений Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея: «Когда попадаешь на бесплатный урок, нужно аккуратно читать, что именно предлагают безвозмездно, а что предлагают за деньги, чтобы как раз-таки не дать компании дать вам больше, чем вы хотите. Нужно особое внимание обратить на секцию штрафных санкций в случае расторжения договора, потому что иногда пени и штрафы бывают настолько большие, что лучше этого не делать, чем делать».

Но документы многие читают бегло, а деньги хотят заработать все. Только в прошлом году на фондовый рынок пришли 700 тыс. частных инвесторов. И этот «биржевой планктон» — легкая добыча для мошенников-профессионалов.