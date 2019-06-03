Суд вынес первый приговор за организацию акций против храма в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. руб. представителя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) за организацию первого дня протестов, против строительства в городском севере храма Святой Екатерины, которые проходили с 13 по 16 мая.

Дознаватели считают, что в первый день протестов, 13 мая, госпожа Балтина написала на своей странице в Facebook пост с призывом «погулять в сквере у драмы». Аналогичную запись она якобы написала в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» во «ВКонтакте».

Собор Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Изначально под строительство был выделен участок в сквере возле драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек. Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он предложил принять решение о возведении храма путем опроса, который в итоге показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ” «Куда ни глянь, всюду храм»