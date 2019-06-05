Делу — табак

Сотни ученых работают в научно-исследовательских центрах Philip Morris International (PMI), и в том числе они занимаются оценкой краткосрочных и долгосрочных рисков для здоровья потребителей никотина, сравнивают сигаретный дым и аэрозоль от бездымных систем и разгадывают тайну, как растение табак создает никотин. Таким образом, компания наряду с разработкой инновационных систем доставки никотина, работающих без горения, занимается и фундаментальными исследованиями.

В создание Центра исследований и разработок PMI в Швейцарии вложила более $120 млн (общий объем инвестиций компании в разработку, тестирование и производство инновационных систем доставки никотина составляет более $6 млрд). Научно-исследовательское подразделение PMI олицетворяет комплексный и интегрированный подход компании к стратегической цели создания будущего без табачного дыма, объясняет главный исполнительный директор по научно-исследовательской деятельности PMI Мануэль Пайтч. «Наш Научно-исследовательский центр в Невшателе (Швейцария) занимается в первую очередь разработкой и оценкой продукции с пониженным риском. Над этим работают свыше 430 ученых, экспертов и технических специалистов. Это специалисты широкого спектра естественных и технических наук, включая биологию, химию, физику, электронику, программирование, математику и статистику»,— рассказывает он.

По словам господина Пайтча, специалисты центра развивают, в частности, такое инновационное направление, как системная токсикология, представляющая собой сочетание классической токсикологии с количественным анализом молекулярных и функциональных изменений, вызываемых токсичными веществами. Эта дисциплина позволяет оценить влияние токсичных веществ на биологические сети внутри организма, выявить, какие они могут вызвать заболевания.

Изучение аэрозоля, который является продуктом работы системы нагревания табака, является основным и обязательным этапом работы центра: именно вещества из аэрозоля попадают в организм человека и оказывают на него биологическое воздействие. В ходе токсикологической оценки специалисты центра, в частности, сравнивают аэрозоль, полученный инновационными системами доставки никотина, с сигаретным дымом. Сигаретный дым, который в мире исследуют уже много десятилетий, содержит более 6 тыс. различных химических соединений, там же присутствуют твердые углеродные частицы — это результат горения. Так как системы нагревания табака и электронные испарители работают без горения, состав получаемого продукта отличается от сигаретного дыма: в их аэрозолях отсутствуют твердые углеродные частицы, значительно ниже содержание табак-специфических нитрозаминов и других токсинов и канцерогенов.

В компании составили список из 54 вредных веществ, приоритетных для анализа сигаретного дыма и аэрозолей бездымных продуктов. «Конструкция наших продуктов специально направлена на снижение их концентрации (таких веществ.— Review) до минимально возможных уровней,— отмечают в PMI.— Мы также выявляем вещества, которые могут возникать в процессе развития наших продуктов». Методы научной оценки, подчеркивают в компании, основаны на практиках фармацевтической отрасли, соответствуют правилам надлежащей лабораторной и клинической практики (GLP и GCP) и рекомендациям Центра табачных продуктов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Специалисты проводят клинические исследования фармакокинетики и фармакодинамики продуктов, во время которых измеряется концентрация никотина в организме после однократного использования бездымного продукта и продолжительность его присутствия в организме. Другие, более продолжительные клинические исследования помогают определить, как снижается уровень вредных веществ, воздействующих на организм курильщика, когда он переключается с сигарет на альтернативные продукты. Результаты обнадеживают: снижение вредного воздействия почти такое же, как при полном отказе от табака.

Помимо разработки инновационных продуктов научно-исследовательский центр PMI занимается и фундаментальными исследованиями в смежных областях биологии. Доктор химических наук руководитель исследований биомаркеров и биосенсоров PMI Николай Иванов напоминает, что в 2014 году сотрудники центра завершили работу по полной расшифровке генома табака. «Для нас очень важно знать о табаке все,— подчеркивает он.— Мы не просто сорвали листья и отправили их на фабрику. Мы изучаем продукт на уровне молекулярной биологии, и хорошо его знаем». По его словам, расшифровка генома табака позволяет лучше понимать продукт, который затем компания предоставляет своим потребителям. «Несмотря на то что молекула никотина очень простая, процесс ее синтеза растением до сих пор остается загадкой. Если кто-нибудь выяснит, как это происходит, это будет очень большое научное открытие. Мы над этим работаем»,— уверяет господин Иванов.

Иван Тяжлов