Company profile

Группа компаний «Просвещение»

Ведет свою историю с 1930 года, когда ЦИКом и СНК СССР на базе литературно-издательского отдела Наркомпроса было создано учебное издательство «Учпедгиз» (Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР). В 1933 году издательство начало стабильно выпускать учебную литературу, а в 1964-м было объединено с издательством Академии педагогических наук РСФСР и переименовано в «Просвещение» в системе Государственного комитета Совета министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 2011 году после начала приватизации тендер на покупку издательства выиграла «ОЛМА Медиа Групп». В сентябре 2013-го президентом издательства «Просвещение» стал Владимир Узун. В 2017 году была произведена трансформация компании, в результате которой выделены управляющая компания и три дивизиона: АО «Издательство "Просвещение"», АО «Академия "Просвещение"» и ООО «Торговый дом "Просвещение-Регион"».

Сейчас группа компаний «Просвещение» является национальным образовательным интегратором и предоставляет образовательным организациям учебную литературу и цифровые продукты, организует методическую поддержку и программы повышения квалификации, осуществляет строительство и оснащение школ, взаимодействует с региональными органами власти в рамках диагностики и совершенствования системы образования. Компания сотрудничает с Samsung Electronics, «Яндексом», «Ростелекомом», ЮНЕСКО, ГК «Ростех», ведущими вузами страны и крупными зарубежными издательствами — Express Publishing, Cornelsen, Klett, CLE International, Anaya, Didacta и Westermann.

За годы работы «Просвещение» выпустило более 13 млрд учебников и пособий. В 2017 году выручка издательства составила 17,7 млрд руб. В конце 2018-го Министерство просвещения России утвердило новый Федеральный перечень учебников, в который были включены 573 учебника издательства «Просвещение» — 42% от их общего количества.

В 2019 году группа компаний включилась в работу по реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика».