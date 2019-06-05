Личное дело

Узун Владимир Ильич

Родился 25 декабря 1967 года в Кишиневе (Молдавия). Окончил в 1991 году философский факультет МГУ, в 1994-м — аспирантуру.

В 1991 году учредил издательство «Олма-Пресс» (впоследствии концерн «ОЛМА Медиа Групп» стал одним из крупнейших в Европе, по данным Publishers Weekly). С 1991 по 1999 год был генеральным директором издательства. С 1999 по 2005 год работал в должности гендиректора ГУП «Полиграфическая фирма "Красный пролетарий"».

С 1999 по 2014 год был председателем совета директоров, президентом ЗАО «ОЛМА Медиа Групп». С сентября 2013 года — президент группы компаний «Просвещение». C марта 2019-го — председатель совета директоров группы компаний. С 26 мая 2016 года входит в состав президиума Общества русской словесности.

Кандидат экономических наук. Тема диссертации — «Механизм формирования цен на рынке печатной продукции». Входит в совет директоров ПАО «СДМ-банк». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.