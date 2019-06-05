Для ВЭБ.РФ реализация целей национальных проектов и развитие городской среды, к чему несомненно относится и строительство школ, входят в число приоритетных направлений. С учетом наличия высокой потребности в новых образовательных местах проекты государственно-частного партнерства в строительстве школ могут быть реализованы при поддержке институтов развития, которые, с одной стороны, обеспечивают инвестора выгодными условиями реализации, с другой — гарантию финансовым институтам, которые часто с большой опаской относятся к социальным инициативам.

Проект круглогодичного лагеря, возможно, станет одним из крупнейших социальных инвестиционных проектов в стране, направленных на развитие инфраструктуры детского отдыха, который должен сочетать в себе все самые современные практики и достижения как в области инфраструктуры, так и в области развития и образования детей.