Папа в декрете

Наталья Радулова

Только 2 процента отцов в России взяли декретный отпуск по уходу за ребенком в прошлом году. То есть всего 13 700 российских папочек решились прервать свою карьеру — и более 670 тысяч мамочек. Об этом сообщил глава Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов, и, кажется, он расстроен даже такими скромными цифрами: «Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям. Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина — это женщина и она должна в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец — это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову».

Ясно. Пацаны засмеют. По данным ВЦИОМа, 58 процентов россиян тоже не считают нормальной ситуацию, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Чаще всего этим возмущаются мужчины — 62 процента. А вот моя бездетная знакомая надеется, что когда-нибудь общественное мнение изменится и папы будут «сидеть в декрете» так же часто, как мамы. Сейчас она ищет работу и подозревает, что работодатели, изучая ее резюме, кривятся: «Молодая, замужняя? Ой, нет. Возьмем ее, а она быстренько забеременеет — и все, три года уволить ее нельзя!» Девушка ждет не дождется, когда в нашей стране с таким же недоверием будут и на ее конкурентов мужского пола поглядывать — ушлый парень ведь и в 70 лет может отцом стать, плати ему потом декретные!

Более опытные гражданки только плечами пожимают, как моя сестра: «Ага, он будет с ребенком дома, а я, значит, с вечера еды для них на весь день приготовь, одежду постирай, погладь, разложи все, режим дня напиши, указания раздай, а потом все равно в офисе каждые пять минут отвечай на звонки: "А где носки с зайчиками?", "А что делать, он кашу есть не хочет!", "Лена, он не засыпает!». И я точно знаю: приду вечером — дома бардак, все разбросано, муж сожрал все детские кашки и супчики, дите в грязном памперсе, голодное, орет. И я снова должна все мыть, чистить, готовить, работать, только теперь во вторую смену. Не, от такого мужского декрета рехнуться можно: что отцу хорошо, то для матери — двойные проблемы».

Но вон испанские отцы уже поняли, что все не так уж замечательно. В 2007 году в стране ввели реформу, согласно которой все отцы имели право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — так власти хотели добиться большего гендерного равенства и надеялись улучшить демографическую ситуацию. Но результат оказался противоположным: все эти мачо, испытав декрет на себе, вдруг передумали иметь много детей. По данным исследователей из Барселонского университета и Университета Помпеу Фабра, ранее испанские мужчины мечтали о многодетных семьях, но при этом практически не проводили время с детьми и не помогали женам с работой по дому. Однако после того, как папы начали оставаться с малышами один на один, ситуация изменилась. Сейчас испанцы гораздо реже мечтают о многочисленном потомстве и оттягивают рождение второго или третьего ребенка по крайней мере на шесть лет после появления на свет предыдущего. Устают мужики в декрете.

И это Испания, где оплачивают только две недели с малышом! В России же можно сидеть с отпрыском в оплачиваемом отпуске полтора года — за это время и отцы-домохозяины, наверное, выматываются, и работающие матери. Так что те 13 700 смелых поистине достойны восхищения. А их жены — еще больше.