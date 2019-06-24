Работа над ошибками

У Следственного комитета — новая инициатива, уже вызвавшая бурную реакцию в обществе: речь о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих ответственность за врачебные ошибки. Да какую: до шести лет лишения свободы за «ненадлежащее оказание медицинской помощи», если погибло два и более пациентов. Также врачей собираются наказывать за различные сокрытия и подмены — до четырех лет, за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность — до семи (если будут погибшие)… Блогеры заспорили о целесообразности нового ужесточения законодательства.

Кто же в докторы пойдет?

Иван Иванов : «Я так понимаю: врачей станет еще меньше».

Личный опыт

Артур П. : «У вас родственники не умирали из-за неверного диагноза по причине некомпетентности или халатности врача? У меня умер. Зато врач продолжает работать как ни в чем не бывало. И не только родственник, еще один человек знакомый от внутреннего кровотечения после аварии погиб. Два дня валялся в больнице, жаловался на боли, а ему врачи — да у вас только поверхностные травмы. Выздоровеете».

Право на ошибку

lenten : «Ошибка — она на то и ошибка. Есть халатность, нарушение инструкций, дисциплины. За это надо наказывать. А ошибки были, есть и будут даже у хороших врачей».

Разница в подходах

F1_ : «Я вот не понимаю, почему если водитель в результате своих действий убьет кого-то — его нужно сажать, а врачей — "понять и простить"».

Пусть лечат друг друга

Алёша Рудничный : «…И отправлять их в спецтюрьму, где они будут лечить только друг друга, делать, так сказать, работу над ошибками».

Блоги читал Сергей Мещеряков

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Цифра

4 часа 16 минут

продолжалась в этот раз «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодный прямой телеэфир, в котором глава государства отвечает на вопросы россиян. Этот выпуск был 17-м по счету, президенту был задан 81 вопрос. Основная тематика — социально-экономическая: доходы населения, инфляция, пенсии, проблемы здравоохранения, закредитованность, рост тарифов ЖКХ.

Источник: «РИА Новости»

27% россиян

имеют велосипед, среди молодежи таких 44 процента. Доля жителей крупных городов и сельской местности, у которых есть велосипед, почти равная — 30 и 31 процент соответственно. Среди высокодоходных групп — 32 процента, низкодоходных — 23. Большинство использует велосипед ради спорта и отдыха, реже — для поездок по делам, на работу или учебу.

Источник: «Левада-центр»

От 20 рублей

в сутки стоит новая услуга — «передержки растений» — для отпускников, которым некого попросить присмотреть за домашней флорой на время отъезда. Услугу по уходу за домашними растениями предлагают и любители на популярных интернет-площадках, и специализирующиеся на продаже растений фирмы, которые приедут и заберут растения в свои теплицы, правда, выходит дороже: около 500 рублей за единицу хранения в неделю.

Источник: The Village

Настроение

К России с любовью

Патриотами называют себя 73% россиян — таковы итоги свежего опроса. В сравнении с прошлогодними цифрами доля патриотически настроенных граждан сократилась на 4% Почему они стали думать иначе, опрос не выяснял. Больше других особые чувства к Родине испытывают люди среднего и старшего возраста, у молодежи показатель ниже — 68%. Оказалось, что более 80% высокообразованных россиян считают себя патриотами, в то время как среди тех, кто имеет общее среднее образование, таких сильно меньше — 62%. Выше доля называющих себя патриотами и среди высокодоходных групп, а также жителей крупных городов. Подлинного патриота, по мнению большинства, отличают знание истории, культуры и гимна, любовь к родной природе, а также убежденность, что Россия — самая лучшая страна.

Источник: ФОМ