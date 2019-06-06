На пути к устойчивому развитию

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет в 23-й раз. Ключевая тема мероприятия — «Формируя повестку устойчивого развития».

Лидеры мировой политики и бизнеса в течение трех дней — с 6 по 8 июня — обсудят в Петербурге состояние и перспективы развития глобальной экономики в контексте трансформации международных экономических объединений, растущего социального неравенства и нестабильности торговых и политических отношений.

Баланс во всем

Программа форума состоит из четырех тематических блоков. Блок «Мировая экономика в поисках баланса» посвящен наиболее актуальным трендам мировой экономики, геополитики, вопросам макроэкономического развития и международной торговли. В рамках нескольких сессий будут обсуждаться и вопросы экологии, в частности — изучения и сбережения Мирового океана, пройдет ряд крупных мероприятий, посвященных реформированию отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Присутствие данных тем в деловой программе ПМЭФ-2019 неслучайно. Устойчивое развитие экономики невозможно без сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Так, например, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), совокупная стоимость товаров и услуг, ежегодно «поставляемых» Мировым океаном человечеству, эквивалентна $2,5 трлн. С такими показателями ВВП он мог бы войти в топ-10 крупнейших экономик мира.

Второй блок — «Российская экономика: реализуя цели национального развития» — посвящен анализу путей развития экономики России, ее роли в мировой экономике и влиянию меняющихся внешних и внутренних факторов на отдельные отрасли и сектора. В рамках блока состоятся обсуждения и презентации наиболее перспективных и важных проектов федерального значения.

Так, на ПМЭФ-2019 планируется провести первое обсуждение законопроекта о контрольно-надзорной деятельности, призванного создать общие условия работы для отечественных органов контроля и надзора. Этот документ может стать базовым для подготовки кодекса норм контрольно-надзорной деятельности. По словам Константина Чуйченко, заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства Российской Федерации, до сих пор в стране каждый надзорный орган работает по своим отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего данную деятельность, пока нет.

Дорогу новым технологиям

По традиции Петербургский международный экономический форум станет площадкой, на которой представят последние научно-технологические достижения. Третий тематический блок программы так и называется — «Технологии, приближающие будущее».

Кроме того, на ПМЭФ-2019 в рамках второй серии конкурса East Bound, организованной фондом «Росконгресс» совместно с фондами «Сколково» и «ВЭБ Инновации», лучшие российские стартапы в сфере искусственного интеллекта представят свои проекты крупным инвесторам из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первая серия конкурса East Bound состоялась минувшей осенью. Тогда ее участниками стали компании, работающие в сфере информационных и аэрокосмических технологий, телекоммуникаций, биомедицины и нейроинтерфейсов, робототехники, решений в области «умного города», возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Победители получили доступ к пулу инвестиций в объеме более $50 млн.

Гуманистический подход

Четвертый тематический блок программы ПМЭФ-2019 — «Человек — прежде всего». В рамках трека пройдет Трианонский диалог, кроме этого, участники форума обсудят вопросы, связанные с ролью образования, подготовки кадров, а также культуры и искусства в современной экономике и экономике будущего, поговорят об изменениях, происходящих в жизни человека в цифровую эпоху.

Также на форуме обсудят развитие благотворительности в России. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоится сессия «Будущее благотворительности: от тактики к стратегии», организатором которой выступает благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». На повестке — изменения характера и ключевых целей благотворительной деятельности в ближайшее десятилетие.

Россия и мир

В рамках ПМЭФ-2019 пройдут Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Международный молодежный экономический форум, Конференция ШОС, Форум МСП, Конференция БРИКС. 6–7 июня состоится II Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Представители стран обсудят ключевые вопросы двустороннего энергетического сотрудничества в нефтегазовой отрасли, атомной и электроэнергетике, а также в банковской сфере.

Помимо этого, запланированы бизнес-диалоги участников из России с представителями делегаций из Австрии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, стран Африки и других, бизнес-завтраки банковского сектора, фармацевтических компаний и IT-завтрак, а также круглый стол UNIDO, где обсудят вклад женщин — руководителей компаний в построение успешных бизнес-моделей.

Культура и спорт

Утром 6 июня ПМЭФ-2019 откроется забегом Roscongress SPIEF Race на дистанцию 5 км. Старт будет дан на Исаакиевской площади, маршрут пройдет по историческому центру города.

В дни Петербургского международного экономического форума Северная столица традиционно станет культурным центром страны. В рамках Фестиваля культуры в городе пройдут концерты, выставки, кинопоказы и благотворительные вечера.

5 июня состоится концерт «Скрипка Страдивари в Михайловском замке». Перед гостями выступит скрипач-виртуоз Кевин Жу (США). Музыкант исполнит концерт Паганини на уникальной коллекционной скрипке Страдивари. 6 июня в концертном зале Мариинского театра пройдет «Ночной концерт: Денис Мацуев и Валерий Гергиев».

7–8 июня жителей и гостей города ждет музыкальный фестиваль «От классики до рока», в рамках которого запланированы два концерта на Дворцовой площади. 7 июня здесь выступит один из ведущих теноров мировой оперы Андреа Бочелли вместе с приглашенным сопрано — солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной, а 8 июня рок-группа «Би-2» исполнит свои лучшие песни в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Несколько музеев города подготовили специальные экспозиции и авторские экскурсии. Так, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) представит выставку «Кочевники Арктики: искусство движения», а Институт восточных рукописей РАН — выставку шедевров рукописной книги стран Востока под названием «Рукописные сокровища на берегах Невы». Большая культурная программа запланирована в Пушкине. В нее также войдут мероприятия, посвященные празднованию 220 лет со дня рождения великого поэта.

В рамках официальных мероприятий участников ПМЭФ-2019 ждут два приема: 5 июня — торжественный прием от имени организационного комитета по подготовке и проведению форума, 7 июня — губернаторский прием для гостей и участников форума.

Что касается благотворительных мероприятий, то торжественный гала-концерт при участии звезд балета даст старт глобальной информационной кампании Biocad в поддержку борьбы с ревматическими заболеваниями. Александринский театр также представит гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью.

6 июня состоится интеллектуальное шоу «Россия в мире», которое проведут знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский и актер Андрей Максимков. Участие в игре примут около двадцати команд. Вопросы будут посвящены истории и современности взаимодействия России и мирового сообщества в сфере культуры, науки и бизнеса.

В рамках Петербургского международного экономического форума также пройдут мероприятия по 12 видам спорта. Спортивную программу откроет международный автопробег «Ралли мира» на электромобилях под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом». Он стартует 27 мая в Монте-Карло, а завершится 6 июня на площадке ПМЭФ в КВЦ «Экспофорум».

Также в спортивной программе: турниры Roscongress Cup в сквош-клубе RC Club, по гольфу в клубе «Петергоф» и теннису в спортивном центре «Разлив». В первый день работы форума состоится гала-матч по хоккею между сборными ПМЭФ и правительства Санкт-Петербурга.

Также жители и гости города смогут посетить Парк футбола «Евро-2020», который откроется на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью, XXXI Международный турнир по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина среди юношеских сборных (игроки 2001 года рождения), фестиваль скорости SPIEF Drive и другие мероприятия.

Ксения Потапова