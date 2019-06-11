Символ эпохи

Высота чуть больше метра, длинные уши и морковка в лапе. Так выглядит «Кролик» Джеффа Кунса. Игрушечный зверь, превращенный в скульптуру, появился на свет в 1986 году. А спустя 33 года стал самым дорогим произведением искусства ныне живущего художника — на прошедших в Нью-Йорке майских торгах Christie's он был продан за $91 млн.
От «бессмысленного» и «одноразового» до «роскошного» и «идеального» — каких только эпитетов не удостаивался «Кролик» Джеффа Кунса за три десятилетия своего существования. Об определениях продолжают спорить. Важно другое — списанный с детской игрушки заяц из нержавеющей стали сумел стать одним из знаковых произведений искусства XX века. Он обрел моментальную узнаваемость, попадал на обложки книг и журналов, а надувная версия «Кролика» участвовала в параде в честь Дня благодарения. В 1986 году, когда скульптура была впервые показана в галерее Илеаны Соннабенд в Нью-Йорке, арт-критик The New York Times Роберта Смит писала: «"Кролик" как будто обновил идеальные формы скульптур Бранкузи, хотя и был космическим захватчиком, прибывшим неизвестно откуда».
«Кролик» не был «космическим захватчиком». Он был символом американского детства Джеффа Кунса. В его родной Пенсильвании на Пасху фигурами кроликов украшали газоны. С одной стороны, кролик напоминал о семейных традициях «одноэтажной Америки», с другой — символизировал сексуальность: вспомните «Плейбой». Но не только это. Сам Кунс однажды сказал британскому искусствоведу Дэвиду Сильвестру: «Посмотрите на "Кролика". У него во рту морковь. Что это? Мастурбация? Политическая прокламация? Зайчик из "Плейбоя"? Это все они». Таким образом, Кунс взял универсальный образ и повторил прием Марселя Дюшана, который сделал произведением искусства велосипедное колесо и писсуар.
В рейтинге самых дорогих ныне живущих художников Кунс опередил британца Дэвида Хокни. Его рекорд продержался всего полгода — в ноябре 2018 года на Christie's «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» был продан за $90,3 млн. А «Кролик» ушел с молотка за $91 млн. Справедливости ради стоит сказать, что цена молотка на скульптуру Кунса, как и на картину Хокни, на торгах составила $80 млн. А остальные $11 млн были комиссионными аукционного дома. В начале 2019 года Christie's повысил их размер — уже в третий раз с 2016-го.
Столь высокая цена «Кролика» моментально повлекла за собой разговоры о ее оправданности. То, что скульптура стала самым дорогим современным произведением искусства, не случайно, признала арт-критик журнала New Yorker Андреа Скотт: «Быть дорогим не значит быть великим. "Кролику" Кунса удалось и то и другое. Он стал воплощением разнузданности 1980-х и одновременно символом превосходства белых мужчин: заниматься сексом, как кролики, зарабатывать больше других, иметь больше "игрушек". "Кролик" моментально стал классикой, наравне с "Серебряными облаками" Энди Уорхола и "Птицей в пространстве" Константина Бранкузи».