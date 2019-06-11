Безмерный ряд

Одно из первых мероприятий в рамках официальной программы ярмарки Art Basel для владельцев VIP-карт разных уровней — открытие секции Unlimited, которая посвящена большим инсталляциям, широкоформатному видео и прочим выдающимся работам современных и послевоенных художников. Смело можно сказать, что каждую работу, ежегодно представляемую в рамках Unlimited, был бы рад видеть в своей коллекций любой музей современного искусства. Впрочем, купить одну или несколько из них могут не только представители институций. Эти инсталляции и огромные полотна приобретают и коллекционеры со стажем и отменной репутацией — для своей коллекции, частных музеев имени себя, а также в качестве меценатского дара все тем же именитым музеям (недаром их директора бесконечно проводят по Art Basel частные экскурсии для своих главных жертвователей). Для них двери Unlimited будут открыты вечером 12 июня, в 16 часов.

Этот год — заключительный для куратора программы Джанни Джетцера. На этот раз он собрал под одной крышей 75 работ: по мнению международного директора Art Basel Марка Шпиглера, по масштабу это чем-то может напомнить основной проект Венецианской биеннале, только картины, видео и инсталляции предоставлены ведущими мировыми галереями и их можно тут же приобрести. Большое внимание на этот раз Джетцер уделил политической релевантности представленных работ. Так, сразу несколько поднимают тему расовой дискриминации. Марк Бранденбург снял для своего видео людей на улицах Берлина, одетых в вязаные маски, отражающие расовые стереотипы. Живописец Керри Джеймс Маршалл, самый дорогой из ныне живущих афроамериканских художников, чей недавний аукционный рекорд превышает $21 млн, создал графичные работы на тему комиксов, где вместо привычных белых супергероев — афроамериканцы. Скульптура канадской художницы родом из Танзании Капвани Киванги, а также видеоработа Киланжи Киа Хенды из Анголы обращаются к колониальной истории Африки — прежде всего периода, связанного с борьбой за независимость. Важной работой можно считать и четырехметровую скульптуру «We come in peace» художницы пакистанского происхождения Хумы Бабы, выполненную из состаренной и крашеной бронзы. В прошлом году она была выставлена на крыше Музея Метрополитен и представляет собой современную интерпретацию тотемного идола.

Лоуренс Лек, «Notel», 2016–2018 год Фото: Lawrence Lek and Sadie Coles HQ, London

Сразу несколько работ выполнены с применением технологии виртуальной реальности. Немецкий художник Лоуренс Лек в своей инсталляции, к которой выдается шлем и игровой джойстик, погружает зрителя в атмосферу придуманных им люксовых отелей — мир современной утопии. Работа американского художника-провокатора Пола Маккарти 2017 года представляет собой созданные в виртуальной реальности 11 ситуаций-экспериментов. Художник сообщает: «Застигнутый в состоянии клаустрофобии из-за постоянного наблюдения за двумя женщинами и их цифровыми двойниками, зритель становится частью порочной галлюцинации, созданной психологической игрой ума. Социальные соглашения рушатся по мере того, как сюжет разворачивается и перерастает в психосексуальное странствие изнасилования и унижения».

Должное место заняли и художники-женщины, привлекающие внимание к актуальным проблемам современности. Помимо исторического видео «Syntagma» австрийской феминистки Вали Экспорт 1983 года, исследующего женскую идентичность, привязанную к образу тела, на Unlimited можно увидеть работу «LifeDress» 2018 года Алисии Фрамис. Она создает из ткани автомобильных подушек безопасности пышные платья, напоминающие свадебные, и помещает своих героинь в привычные офисные интерьеры, заполненные мужчинами. Так она пытается привлечь внимание к проблеме неравенства на рабочем месте.

Яннис Кунеллис, «Без названия», 2000 год Фото: Georges Poncet/Galerie Karsten Greve St. Moritz Paris Koln

Также в секции Unlimited будут представлены несколько значимых работ художников arte povera — Лучо Фонтаны, Янниса Кунеллиса и Джузеппе Пеноне. От первого — невероятных размеров, длиной почти четыре метра, белоснежный холст 1960 года с шестью вертикальными фирменными разрезами. Работа Фонтаны первоначально была создана для дома миланского коллекционера Антонио Меландри (ее должны были установить на потолке), но показана в «белой комнате» в павильоне Италии на Венецианской биеннале в 1966 году. От Янниса Кунеллиса — запоминающаяся масштабная инсталляция 2000 года, собранная из 13 кроватей военного медицинского госпиталя, на которых лежат завернутые в шерстяные пледы цвета хаки изрешеченные куски металла. Произведение Джузеппе Пеноне — шестиметровая скульптура дерева в дереве, знакового мотива художника, делать которые он начал в 1969 году. В основе этой работы — ствол 190-летнего кедра, упавшего во время шторма 1999 года в Версале.

Александр Щуренков