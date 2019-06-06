Цены на продукты питания на базаре Симбирска в 1870 году

Крупы, бакалея (цена за 1 кг)
Картофель, лук, яйца, масло
Мясо, птица (цена за фунт, если не указано иное)
Говядина — 5 коп.
Баранина — 6 коп.
Свинина — 7 коп.
Курица колотая — 30 коп.
Поросенок колотый — 60 коп. за штуку.
Гусь колотый — 70 коп. за штуку.
Рыба (цена за целую рыбину)
Карась — 4 коп.
Сазан — 30 коп.
Севрюга — 2–2,5 руб.Осетрина — 6–7 руб.
Варенья и соленья (цена за четверть, что равняется 3,07 л)
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