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Цены на продукты питания на базаре Симбирска в 1870 году

"Деньги". Приложение от , стр. 67

Крупы, бакалея (цена за 1 кг)

  • Овес — 3 коп.
  • Горох — 5 коп.
  • Гречка — 4–5 коп.
  • Пшено сызранское — 5 коп.
  • Соль молотая — 3–4 коп.
  • Масло конопляное — 27 коп. за штоф (1,2 л)
  • Хлеб (цена за буханку весом 1 фунт = 409,5 г)
  • Пшеничный 1-го сорта — 5 коп.
  • Ситный — 2 коп.
  • Печеный ржаной — 1,5 коп.

Картофель, лук, яйца, масло

  • Картофель — 18 коп. за ведро
  • Лук репчатый — 15 коп. за сотню
  • Яйца куриные — 1 руб. 30 коп. за сотню.
  • Масло коровье — 28 коп. за фунт

Мясо, птица (цена за фунт, если не указано иное)

Говядина — 5 коп.

Баранина — 6 коп.

Свинина — 7 коп.

Курица колотая — 30 коп.

Поросенок колотый — 60 коп. за штуку.

Гусь колотый — 70 коп. за штуку.

Рыба (цена за целую рыбину)

Карась — 4 коп.

Сазан — 30 коп.

Севрюга — 2–2,5 руб.

Осетрина — 6–7 руб.



Варенья и соленья (цена за четверть, что равняется 3,07 л)

  • Яблочное варенье — 5 руб.
  • Вишневое варенье — 4 руб.
  • Грибки маринованные — 2 руб.
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