Цены на продукты питания на базаре Симбирска в 1870 году

Крупы, бакалея (цена за 1 кг)

Овес — 3 коп.

Горох — 5 коп.

Гречка — 4–5 коп.

Пшено сызранское — 5 коп.

Соль молотая — 3–4 коп.

Масло конопляное — 27 коп. за штоф (1,2 л)

Хлеб (цена за буханку весом 1 фунт = 409,5 г)

Пшеничный 1-го сорта — 5 коп.

Ситный — 2 коп.

Печеный ржаной — 1,5 коп.

Картофель, лук, яйца, масло

Картофель — 18 коп. за ведро

Лук репчатый — 15 коп. за сотню

Яйца куриные — 1 руб. 30 коп. за сотню.

Масло коровье — 28 коп. за фунт

Мясо, птица (цена за фунт, если не указано иное)

Говядина — 5 коп.





Баранина — 6 коп.

Свинина — 7 коп.

Курица колотая — 30 коп.

Поросенок колотый — 60 коп. за штуку.

Гусь колотый — 70 коп. за штуку.

Рыба (цена за целую рыбину)

Карась — 4 коп.

Сазан — 30 коп.

Севрюга — 2–2,5 руб.