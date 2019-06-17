В Норильске

В конце 1980-х наш журнал отчитывался, как прекрасно жить на советском севере, фоторепортажем из Норильска, «монополиса Таймыра». Сначала читателя надо было напугать тяжелыми климатическими условиями: заполярная тундра, вечная мерзлота, открытость всем ветрам, ночь, продолжающаяся полгода… Но затем на контрасте подчеркнуть: город, мол, строился так, чтобы максимально смягчить населению северные холода. Казалось бы, ничего удивительного нет ни в тепличных огурцах (на фото), ни в уютном кафе, ни в просторном детском комбинате (помните такой термин?), ни в сауне с бильярдом, отмечали корреспонденты «Огонька». И добавляли: если не знать, что температура за окном около минус тридцати… А вывод был прост: без комфортных бытовых условий людей на севере не закрепить.

И вот несколько десятилетий спустя глобальное потепление спутало все карты. Оказывается, именно северные страны могут оказаться в относительном выигрыше от климатических капризов: вечная мерзлота отступит, условия жизни станут мягче, а люди сами потянутся, например, в Сибирь, которой долгое время всех пугали. О теплых перспективах наших холодных просторов читайте на с. 4