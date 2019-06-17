Ахматова была упомянута в числе других: «Буквально на следующий день после доклада Жданова Ахматова — спокойная, статная и величавая как всегда — плавно поднималась по деревянной лестнице Литфонда. Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу. Окончив свои дела, Анна Андреевна приветливо распрощалась со всеми и не спеша направилась к выходу. Лишь только за ней закрылась дверь, как горестный вздох удивления и жалости раздался вслед: "Богородица! Чисто Богородица!" — всхлипывала старенькая курьерша. "Какое самообладание! Подумайте только, какая выдержка!" — в один голос поражались рабочие Литфонда. Когда об этом рассказали самой Ахматовой, она сказала: "Боже мой! Да мне ровным счетом ничего не было известно. Утренних газет я не видела, радио не включала. А звонить мне по телефону, по-видимому, никто не решался. Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову"».

«Огонек» пишет, что тогда Ахматова жила в знаменитом Фонтанном доме, где располагался Арктический институт. И чтобы попасть к ней, гости должны были выписывать пропуск. Впрочем, после доклада Жданова ее из Фонтанного дома выселили (сейчас в этом доме музей Ахматовой, 130-летний юбилей которой отмечается на этой неделе).

В другой квартире, где когда-то до революции помещался постоялый двор, Ахматова занимала крошечную комнату. «Здесь,— записала в воспоминаниях Сильва Гитович,— как-то заметнее стало, что вся мебель ломаная. Диван вместо ножки подпирался гигантской катушкой, на которую наматывают пряжу на ниточной фабрике. Но, как всегда, в углу висели иконки и над изголовьем знаменитый портрет Модильяни. Эти иконки, подаренные Гумилевым, Ахматова бережно хранила, переезжая с квартиры на квартиру, скитаясь по чужим углам».