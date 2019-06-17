Всемирный день мотоциклиста отмечают в третий понедельник июня (17).Цель праздника напомнить всем участникам дорожного движения о правах байкеров и о преимуществах этого транспортного средства. Мотоциклы маневренны, их легче парковать в мегаполисе, они уменьшают риск возникновения пробок на дорогах и потребляют меньше топлива, чем авто, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Колесо обозрения впервые было открыто для посетителей 21 июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго. Аттракцион спроектировал инженер Джордж Феррис: в 36 кабинах размером с автобус размещались 2160 человек. По-английски колесо обозрения до сих пор называется Ferris wheel, то есть «колесо Ферриса». Самое высокое в России — 73 метра — круглогодично работающее колесо находится в Челябинске.

Международный день йоги (21) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году с целью повышения осведомленности мировой общественности о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества, включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

День балалайки — международный праздник музыкантов-народников — отмечают 23 июня. Первое упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» датируется 23 июня 1688 года — тогда два крестьянина «ехали на извозничье лошади в телеге в Яуские ворота, пели песни и в тое балалайку играли и караульных стрельцов, которые стояли у Яуских ворот на карауле, бранили...».

Земляника краснеет на Митрофана (17). В этот день примечают: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья». Начинаются самые короткие ночи в году — воробьиные. На Лариона (19) — самый разгар прополки: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть». Если Федот Урожайник (20) теплый и ясный — урожай будет хороший.