Как узнать об измене

Наталья Радулова

Об измене мужа Таня узнала в обед — он сам ей позвонил. (Неверные мужья должны с осторожностью засовывать телефоны в карманы: достаточно одного неловкого движения, чтобы начался автонабор номера абонента, с которым ты последний раз общался.) Покричав в трубку «Алло! Алло, Слава!», Таня услышала стук каблучков — цок-цок-цок — и женский смех. Слава шел с какой-то дамой, и они громко обсуждали, чем сейчас займутся в отеле. Обалдевшая Таня дослушала эту аудиопьесу до конца.

Теперь обманутая женщина спрашивает коллективный интернет-разум, прощать ей мужа или нет, как будто он ее об этом просит. После семейного скандала Слава стукнул кулаком в стену, схватил со стола яблоко и куда-то уехал. Не исключено, что снова в гостиницу. Да и черт с ним, паразитом. Другое интересно: в комментариях к Таниному посту люди начали делиться своими историями разоблачения изменщиков.

Один парень взял ноутбук девушки, чтобы поработать: «Только запустил, и как начали сыпаться сообщения от всяких типов: "Любимая!", "Дорогая!" — у нее, как выяснилось, была дублером установлена веб-версия WhatsApp». Другой гражданин после небольшой автоаварии изучал записи видеорегистратора со звуком, заодно узнал о телефонных переговорах жены, которые та вела из машины. Третий отправил эсэмэс отцу с телефона подруги, когда его собственный мобильник разрядился: «Жду, жду, папа не отвечает. Зашел в папку "Отправленные", чтобы убедиться, что мое сообщение точно ушло. А там!.. Причем все входящие эсэмэс эта дура подчищала, а отправленные не догадалась удалить».

Многие обнаруживают улики во вражьих блогах. «Делюсь лайфхаком,— пишет мать-одиночка.— Примечаешь девушек, которых лайкает твой благоверный, а потом следишь за их аккаунтами. Как-то такая вот девица сделала селфи в постели, а я узнала на снимке и изголовье кровати с характерными потертостями, и свою шелковую наволочку. Не самая приятная информация для беременной женщины, которая лежит на сохранении в больнице, но мне почему-то стало легче — подозрения выматывали». Часть татуировки на руке таинственного незнакомца, мелькнувшего в кадре, вид из собственного окна, дача свекрови — что только женщины не замечают на страничках разлучниц! Мужчины менее внимательны или реже посвящают свою жизнь любовному сыску.

А вот барышни могут играть в шерлоков годами. Эта хвастается, что регулярно выискивает незнакомые контакты в телефоне супруга: «Потом на сайтах сравниваешь с номерами шлюх и ищешь совпадения». Та отмечает часто используемые смайлы: «Мне-то он давно не шлет поцелуйчики и сердечки». Какая-то москвичка завела фейковый аккаунт на сайте знакомств: «Я точно знаю его любимый типаж, так что рано или поздно он клюнет на красотку в своем районе». Специалист из Питера советует все номера «проверять через мессенджеры», где видны фото владельцев: «Cразу поймете, что "Иван Иванович" или "Дима. Автосервис" — это баба с пятым размером». Девушки пользуются специальными программами, чтобы узнать, под каким именем тот или иной телефонный номер записан у других людей. Они заказывают распечатки звонков. Тайком делают переадресацию. Подбирают пароли. Рассматривают чеки, бокалы и сидения в авто. Увеличивают фото, чтобы рассмотреть отражение в солнцезащитных очках. Исследуют историю браузера и мусорные корзины — реальные и виртуальные. Оставляют в квартирах включенные диктофоны. Подкидывают в багажники детские часы с GPS-отслеживанием... В общем, по собственной воле выматывают себя подозрениями.