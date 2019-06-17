Гонконг без выданья

Миллион гонконгцев (по официальной оценке, число протестующих составило около 240 тысяч человек) вышли на улицы анклава на прошлой неделе, выступая против так называемого закона об экстрадиции. В случае его принятия власти территории, вернувшейся под юрисдикцию КНР после британского колониального правления и имеющей до 2030 года особые преференции, получат право выдавать Пекину скрывающихся в Гонконге китайских граждан. В ходе акции демонстранты заблокировали дороги к административным зданиям и парламенту. Протестующие возводили баррикады, в столкновениях с полицией в ход шли арматура и камни, правоохранители применили слезоточивый газ. На момент сдачи номера в четверг было известно о сотне пострадавших, более 70 из них — участники протеста, остальные — полицейские. Городские власти приняли решение отложить обсуждение скандального законопроекта на неопределенный срок — пока не улягутся страсти. Улягутся?