Право есть

Роспотребнадзор предложил не уничтожать санкционные продукты, а использовать их для биоэнергетики. На неожиданное предложение отозвался Россельхознадзор. Он назвал идею «глупой и необоснованной». Социальные сети не сомневаются в том, на чей стороне в этом споре разум.

Высшая мера

Evgeniy tomak : «Это высшая мера цинизма уничтожать продукты бульдозером в бедной стране. Самым глупым себя здесь выставляет Россельхознадзор. Говорят, санкционные продукты могут быть небезопасны. Пусть статьи по биоэнергетике почитают. Где и что там можно заразить? Как раз происхождение санкционки хорошо известно, так что аргумент никакой критики не выдерживает».

Здравая мысль

Алексей Владимирович : «Наивно, конечно, полагать, что эти продукты будут отправлять в дома престарелых и детские дома. Но хотя бы так — пусть из них делают биотопливо. Это первая здравая мысль от чиновников за много лет, и тут же другие чиновники называют это глупостью».

Запрет есть запрет

Reyn Dvvar : «Я предвижу результат. Допустим, будет закон, который запретит уничтожать годные продукты. За его нарушение будут штрафовать магазины, выбрасывающие продукты с истекающим сроком годности. За бесплатную реализацию просроченных продуктов уже штрафуют. За платную реализацию просроченных тоже. Эта инициатива может вполне закончиться очередными штрафами для бизнеса».

Уничтожать

Аладимр : «Мало вам ГМО на прилавках? Уничтожать все это! Ну реально это же неизвестно что и неизвестно откуда. И может быть угроза и человеку, и животным!»

Блоги читала Наталия Нехлебова

Ваше мнение

Цифра

5-е

место в Европе занял российский авторынок. В прошлом месяце в России продали 129 тысяч легковых автомобилей. На первом месте в европейском автопервенстве Германия. Там автолюбители купили 332 тысячи машин. На втором месте с большим отрывом Италия — 197 тысяч автомобилей. За ней идет Франция (193 тысячи) и Великобритания (183 тысячи). В России стали больше покупать автомобилей в 52 регионах. За первые 4 месяца 2019 года у нас продано почти полмиллиона железных коней. Но к лету спрос еще увеличился.

Источник: Автостат

10%

российских политических партий потребовал ликвидировать Минюст. С большой вероятностью перестанут существовать 7 из 61 партии. В том числе «Альянс зеленых», «За женщин России» и 3 партии, связанные с Андреем Богдановым.

Причиной удаления этих организаций с политической арены стала нулевая активность. Они не участвовали в выборах 7 лет. По закону «О политических партиях» (вступил в силу в 2012 году) если партия не участвует в выборах, то подлежит ликвидации. Впрочем, создатели партий возражений не имеют и подумывают о регистрации новых.

Источник: РБК

456,6 тысячи

мужчин в возрасте от 25 до 35 лет женились в прошлом году. Это самый популярный брачный возраст в нашей стране. Правда, только 386,6 тысячи россиянок в этом возрасте вышли замуж в 2018 году — остальных девушек сватают либо раньше вступления в «популярный брачный возраст», либо позже. В 18 лет заключили брак 454 мужчины и 4,5 тысячи женщин. После 35 лет россияне создают семью гораздо реже. В 2018-м это сделали 216,2 тысячи женщин и 65,5 тысячи мужчин в самом расцвете сил.

Источник: Росстат

Настроение

Маша и волк

Самый популярный и любимый в России мультфильм — «Ну погоди!». Его назвали 65% респондентов. На втором месте — «Каникулы в Простоквашино» (31%). Причем с годами любовь только крепнет. В 2016 году фанатов «Ну погоди!» было 59%, а у дяди Федора — 16%. На третьем месте «Маша и медведь» — а вот у этого мультфильма фанатов за последние годы поубавилось — с 26% в 2016 году до сегодняшних 16%. В списке любимых — «Винни Пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%). Из импортных мультиков в отечественный топ-10 вошел только «Том и Джерри» со своими 6%. При этом те респонденты, у которых есть несовершеннолетние дети, сказали, что их малыши все-таки смотрят больше современных российских мультфильмов.

Источник: ВЦИОМ