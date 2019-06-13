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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 11

Сегодня день рождения у генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой

Ее поздравляет председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук:

— Уважаемая Зельфира Исмаиловна, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваша любовь к национальному искусству России в сочетании с глубокими познаниями в сфере мирового искусства говорят о Вас как о настоящем профессионале своего дела. Подтверждением служат масштабные российские и международные проекты, которые, несомненно, заслуживают высокой оценки. Искренне желаю Вам творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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