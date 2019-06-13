Сегодня день рождения у генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой
Ее поздравляет председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук:
— Уважаемая Зельфира Исмаиловна, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваша любовь к национальному искусству России в сочетании с глубокими познаниями в сфере мирового искусства говорят о Вас как о настоящем профессионале своего дела. Подтверждением служат масштабные российские и международные проекты, которые, несомненно, заслуживают высокой оценки. Искренне желаю Вам творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
просмотров: 169526
просмотров: 89729
просмотров: 76659
просмотров: 68697
просмотров: 49846