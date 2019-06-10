Дипломаты, приглашенные на коронацию императора Николая II

Последняя коронация российского императора состоялась во вторник 14 мая 1896 года. Это событие было запечатлено на полотне придворного художника Александра III датчанина по происхождению Лаурица Туксена и в ленте единственного кинооператора на мероприятии — французского журналиста Камилла Серфа, направленного в Россию самими братьями Люмьер.

Дагерротипов же были сделаны сотни, если не тысячи. Старались запечатлеть всех участников событий — от царственных особ до участников народных гуляний на Ходынском поле. И, конечно, членов иностранных дипмиссий, прибывших в Москву. Послы и посланники, кстати, удостоились аудиенции у монарха только на другой день после коронации. Все происходило согласно строжайшим нормам протокола, учрежденным еще при Николае I в 1827 году и именовавшимся «Высочайше утвержденными этикетами при императорском российском дворе». По случаю официального приема у государя дипломаты оделись соответствующе: подавляющее большинство — в мундиры с орденами, остальные — согласно принятому на их родине дресс-коду для случаев подобного рода. За столетие, прошедшее с тех пор, изменился не только дресс-код. Во многом утраченными оказались и знания о том, что подобает носить представителям госструктур. Дипломаты не в счет: сфера международных отношений — одна из немногих, где протокол чтут. Но госслужащих, не знающих дресс-кодов, на порядок больше. И специалисты по протоколу решили им помочь. О том, как это будет сделано, читайте в материале «Обсуждали каждый сантиметр каблука».