Под стук волонтера

Громкий скандал, связанный с ЕГЭ, на минувшей неделе начался с соцсетей: там рассказали о появлении на экзаменах… провокаторов. Якобы студенты-волонтеры шпионят за школьниками, выясняют, есть ли у тех шпаргалки (например, представившись таким же экзаменуемым и попросив помочь), а затем разоблачают их. И даже вроде бы делают это не просто по велению сердца, а за вполне приличные деньги — 35 тысяч рублей (факт какой-либо оплаты работы волонтеров в Рособрнадзоре, впрочем, опровергают). Блогеры заспорили: что хуже — списывать или стучать?

На всю жизнь запомнят

Олег Вершинин : «Провокатор может просить помощи под разными предлогами — придумать что-то про больных членов семьи и трудную судьбу, как у него фантазии хватит. А дети твердо запомнят на всю жизнь — не помогать никому, могут сдать».

Откуда деньги?

Андрей Булат : «Про стукачество-волонтерство могу поверить. Про оплачиваемость — маловероятно, ибо не ясно происхождение бюджета».

Мы вас предупреждали

Людмила : «О том, что на экзаменах могут быть "охотники за головами", нас предупреждала школьная администрация по опыту прошлого года».

Ну спишет. И что?

zzz : «Школьников ловят как преступников, ставят камеры, привлекают дополнительно людей и все ради чего? Чтобы не дай бог не списали? Маразм какой-то. Ну спишет он, и что? При нормальной системе экзаменов преподаватель всегда может проверить глубину знаний абитуриента. Даже если он ответил на все вопросы по билету, можно задать несколько вопросов на понимание предмета».

Шпаргалка — не повод

Сергей Смирнов : «Не совсем понимаю, почему за наличие шпаргалки тебя снимают с экзамена, одно дело ее наличие, а другое использование. Это как купить нож в магазине и схлопотать срок за поножовщину, которую потенциально ты можешь совершить».

Следите за другими

AlexZorya100 : «Вот бы у нас за процессом выборов так следили! Или за работой депутатов!»

Блоги читал Сергей Мещеряков

Ваше мнение

Цифра

В 2 раза

больше компаний было ликвидировано в России в прошлом году, чем открылось, по данным FinExpertiza. Так, создано было в 2018-м более 290 тысяч предприятий, прекратили свою деятельность свыше 600 тысяч. Только в пяти регионах страны разница открывшихся и закрывшихся компаний положительная, лидер — Крым (начали работу более 1700, ликвидировано свыше 1600). Наибольший прирост — в Ингушетии (615 открытых на 384 ликвидированных).

Источник: РБК

73% школьников

испытывают стресс в период сдачи выпускных экзаменов, так что каждый пятый даже вынужден принимать успокоительные препараты, показало общероссийское исследование. При этом больше половины родителей выпускников считают, что психологическая помощь на это время детям не требуется, если нужно, можно обойтись и медикаментами. Подсчитано, что треть выпускников тратит на подготовку к экзаменам от 5 до 10 часов в неделю, каждый пятый — от 10 до 20 часов.

Источник: «Газета.ру»

4400 шагов

необходимо делать в день для поддержания здоровья и большей продолжительности жизни, утверждает группа ученых из Гарвардской медицинской школы (США). Тем самым они опровергают устоявшееся представление о ежедневном минимуме в 10 тысяч шагов. Результаты их исследования показывают, что показатель смертности заметно снижается при цифре всего в 4400 шагов, более того, после 7500 шагов разница для здоровья почти незаметна.

Источник: «Российская газета»

Настроение

Жизнь настежь

Почти половина россиян знает подноготную своих коллег. Сколько те зарабатывают, какие бонусы получили по итогам года, их банковские реквизиты и пароли для доступа к компьютеру и программам — в том, что будто бы случайно (а может, и действительно так) видели эти вообще-то конфиденциальные данные, признались 44% россиян. Средний показатель в мире (российский опрос был частью глобального) меньше — 37%. Такая информационная «открытость» на корпоративных серверах, бывало, приводила и к конфликтам на рабочем месте, признавались участники исследования. Помимо того, почти каждый третий рассказал, что по-прежнему имеет доступ к файлам с предыдущего места работы.

Источник: «Лаборатория Касперского»