Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин рассказывает, как спортивному стартапу удалось привлечь инвестиции, и каких успехов добился проект.

В бизнесе, как в спорте, азарт часто провоцирует на рискованные и порой неоправданные шаги. Но это не отпугивает предпринимателей от создания спортивного стартапа, который будет не только эмоциональной отдушиной для владельца, но и новым источником доходов.

В 2013 году в Великобритании был основан киберспортивный клуб Gambit Esports. В его состав вошли четыре российских команды, которые были образованы в результате открытия подразделения по Counter-Strike. В команде не было любителей. Изначально клуб развивался благодаря профессиональным успехам известных в этом виде спорта игроков. Перед командами была поставлена задача войти в топ списка лучших команд мира.

Для достижения цели не хватало одних лишь побед. С 2015 года компания стала активно искать инвестиции. Большая часть расходов уходила на само содержание клуба. Кроме того, возросли финансовые запросы команд, а это значительно усложнило переговорный процесс с потенциальными спонсорами. Временным и доходным решением стала продажа игровой атрибутики. Но клуб все еще нуждался в инвестициях.

Финансовые результаты

Сегодня Gambit Esports — один из лучших в мире киберспортивных клубов. Его призовые превышают $1,5 млн. Несмотря на перспективы роста как самостоятельной и независимой компании, киберспортивый клуб был продан телеком-оператору МТС. Сумма сделки составила 313 млн руб., из которых основатели клуба уже получили 220 млн руб. за 100% компании и могут заработать еще 93 млн, если Gambit Esports достигнет определенных показателей в бизнесе и киберспорте.