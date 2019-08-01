Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, как развивалась история компании IVideon Владимир Еремеева и Андрея Юдникова.

Подглядывать с точки зрения этичности считается моветоном. Приличное общество в бизнес-среде редко употребляет подобные понятия. Более того, они зачастую трактуются иначе и, скорее, служат оправданием некоторых методов в бизнесе. Исключением может стать та компания, которая в целях безопасности зарабатывает на просмотрах контента.

В 2010 году программист Владимир Еремеев остался без работы, но с идеей в голове. Он хотел настроить все таким образом, чтобы системой могли пользоваться даже родители, присматривающие дистанционно за детьми. Идея состояла в разработке облачного сервиса, который бы позволял транслировать через интернет происходящее по всему миру. Главной задачей стала разработка программного обеспечения, позволяющего координировать потоки видеотрафика. Готовый софт требовалось внедрить, но инвестиции нужно было подождать. Заручившись поддержкой бизнес-партнера Андрея Юдникова, им пришлось продать квартиры на стартовый капитал. Через полгода знакомый банкир вложил 15 млн руб. в проект. В 2011 году компания IVideon запустила свой сервис для массового пользователя. Денег на рекламу не было, поэтому основатели бизнеса первое время предоставляли услугу бесплатно. Но затем появился первый крупный клиент из госсектора — «Роснефть». И еще через несколько лет партнерство с Phillips принесло и рекламу, и средний оборот в 25 млн руб.

Финансовые результаты

Сегодня IVideon — это компания, которая продает камеры и услуги видеонаблюдения через интернет. До 2014 года она получила $3 млн от бизнес-ангелов, а в 2015 году венчурный фонд Impulse VC вложил $4 млн. В прошлом году венчурный фонд Rusnano Sistema и индустриальный фонд Skolkovo Ventures совместно проинвестировали $8 млн. Таким образом, объем инвестиций в стартап уже составляет $15 млн.