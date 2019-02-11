Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о сервисе онлайн-рекрутмента, с помощью которого работодатели осуществляют подбор персонала middle- и top-уровня.

Вкладываясь в новый проект, нельзя обойти стороной важный пункт любого запуска компании — подбор команды. Пунктуальность, собранность, коммуникабельность — все это пустые слова, если на деле сотрудник не обладает простейшими навыками в своей области. Найти профессиональную команду порой сложнее, чем найти первый миллион на поддержку самого бизнеса. Поэтому многие предприниматели первоначально тратятся на то, чтобы объединить сильнейших в своей компании.

В 2015 году на радар фонда The Untitled Venture Company попал стартап Евгении Дворской. Еще год назад Евгения раздумывала об уходе из крупной компании, в которой работал с 2005 года. Ее занимала сфера рекрутинга, в ней она знала абсолютно все. Поэтому вопроса, что создавать, не было, но и средств на запуск собственного проекта JungleJobs также не нашлось. Поэтому в течение всего года Евгения собирала команду, искала людей и анализировала рынок. Затем нашлись первые клиенты, а потом инвесторы. Ими стали два венчурных фонда и один частный инвестор. Общие инвестиции в первом раунде составили $500 тыс. В отличие от конкурентов, JungleJobs сделал ставку на подбор персонала для иностранных компаний. Сегодня стартап работает с компаниями из США, Европы и Австралии. Проект планирует также подбирать сотрудников для работы в компаниях из Юго-Восточной Азии и арабских стран.

Финансовые результаты

Сегодня JungleJobs — это сервис онлайн-рекрутмента, с помощью которого работодатели осуществляют подбор персонала middle- и top-уровня. На платформе сосредоточены более 700 рекрутеров и около 400 компаний клиентов. Платформа позиционирует себя как уникальная из-за особой многоступенчатой технологии. В 2017 году контрольный пакет акций был выкуплен компанией «Севергрупп». По разным оценкам, проект привлек от $7 до $10 млн. Таким образом, оценка стартапа в ходе последнего раунда инвестиций превысила 1 млрд руб.