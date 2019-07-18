«Ученые могут обсуждать труды в реальном времени» Юрий Митин — о cоциальной сети ResearchGate

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о веб-платформе для ученых и исследователей.

История социальной сети ResearchGate началась в 2008 году. Ее основателем стал бывший ученый-медик Иджад Мадиш. Молодой человек считал неэффективными методы работы своих коллег над диссертациями и научными трудами. Как правило, ученые писали их автономно, без взаимодействия друг с другом. Случалось, что один и тот же объект исследовали ученые из разных стран, даже не догадываясь об этом.

Чтобы изменить ситуацию, предприниматель разработал веб-платформу, с помощью которой ученые могут выкладывать в открытый доступ научные публикации, обсуждать труды в реальном времени, а также находить коллег из родственной сферы.

Сейчас ResearchGate часто сравнивают с LinkedIn: у соцсетей похожие цели, обе соединяют профессионалов и предоставляют площадку для дискуссий.

Сегодня на ResearchGate зарегистрировано более 15 млн пользователей из различных научных областей, проект поддерживают несколько европейских

университетов. Ресурс занимает 149 место в рейтинге самых посещаемых сайтов в мире.

Финансовые результаты

Суммарно компания ResearchGate привлекла более $85 млн инвестиций. Среди инвесторов знаменитые инвестиционные фонды (Accel Partners и Benchmark) и даже лично миллиардер Билл Гейтс и актер Эштон Катчер.

Доходы компания не раскрывает, а только привлекает новых инвесторов и раздувает капитализацию, в надежде успешно продаться как LinkedIn.