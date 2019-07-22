Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о том, как ученый-компьютерщик выпускник Стэнфорда, желая помочь своим отцам, создали облачную платформу ServiceTitan.

Преемственность — одна из важнейших задач бизнеса. Даже если дело идет ко дну, и на обломках можно выстроить компанию, ошибки старого поколения модернизируются новым. Сегодня благодаря высокотехнологичным решениям традиционные товары и услуги приобретают иной вид и, как результат, финансирование.

В 2013 году ученый-компьютерщик Ваге Кузоян и выпускник Стэнфорда Ара Магдесян решили разработать облачную платформу ServiceTitan. На стартап их воодушевили отцы, которым сложно было продолжать работать в сфере домашнего обслуживания. Чтобы вернуть отцов к делу и заработать миллионы, основатели проекта создали единую систему и ПО. С их помощью они обеспечили компаниям, которые обслуживают дома, большой клиентооборот и продажи. Программа работает таким образом, что может отслеживать работу сотрудников, контролировать продажи и общаться с клиентами. Уже через четыре года работы доход компании составил $39 млн. Она ежегодно попадает в списки самых быстрорастущих IT-компаний мира.

Финансовые результаты

Сегодня ServiceTitan — это разработчик программного обеспечения для предприятий, которые устанавливают кондиционеры, ремонтируют сантехнику, электрику или оказывают любые другие услуги по дому. Основатели создали совершенно новый продукт, который быстро подхватили инвесторы. За gznm лет в проект инвестировали $326 млн. последний раунд инвестиций от нескольких фондов, включая Index Ventures, состоялся в середине ноября 2018 года и составил $165 млн.