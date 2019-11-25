«Подсолнухи», ставшие знаменитыми

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как Ван Гог создавал свои известнейшие картины и какая судьба их ждала.

«Визитной карточкой» Ван Гога, несомненно, являются «Подсолнухи». Сам художник Tournesols, как говорят, не любил, однако создал аж две серии с изображениями этих цветов. Первая, включающая две картины, была исполнена в Париже в 1887-м и изображает лежащие цветки. Вторая серия была написана в Арле и цветы тут находятся в вазах, — четыре варианта в августе 1888-го и еще три в январе 1889-го. Винсент ждал приезда друга Поля (Гогена) и собирался оформить этими картинами его будущую комнату в так называемом «Желтом доме» в Арле. Писал он их безостановочно, литрами поглощая крепкий кофе. И абсент, видимо. По его собственным словам, только находясь в таком возбуждении, он мог достичь нужной «высокой ноты желтого».

Как известно, Поль ненадолго приехал и, поругавшись с Винсентом, удалился, очевидно, послужив причиной окончательного приступа безумия, доконавшего голландца. Между тем, два парижских «подсолнечных» натюрморта уже были в собрании Гогена.

Натюрморты из Арля (два из них) унаследовала невестка Винсента Джоанна. Картина из второй части арльской серии с 1946-го по 1973 годы побывала на 80 мировых выставках. Затем Фонд Ван Гога передал ее в постоянную аренду одноименного музея в Амстердаме.

Могу подтвердить, что это здесь самая популярная картина — именно ее репродукция расположена на самом видном месте «для селфи» в музейном магазине. Оригинал практически не покидает стен музея. Дело в том, что, как недавно обнаружили специалисты, лепестки и стебли на полотне «увядают», об этом пишет сайт Arthive: из желтых они становятся оливково-коричневыми. Видимо, художник использовал светочувствительную краску, помните, «высокая нота желтого?». Сейчас картина отправится на комплексную реставрацию.

В 2014 году полотно выезжало в Лондон, чтобы выставиться в Национальной галерее, рядом с работой из первой арльской серии, также принадлежавшей когда-то Джоанне. А вот сейчас уже лондонские «подсолнухи» готовятся к серии поездок. Первая состоится уже в марте, когда в галерее Tate откроется выставка «Ван Гог и Британия». А вторая пройдет в 2020-м в Токио. Туда картину из Лондона приведут большие деньги за аренду, как говорят, несколько сотен тысяч.