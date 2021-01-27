Великий и ужасный

27 января 1974 года родился самый титулованный биатлонист планеты, 8-кратный чемпион Олимпиады и 20-кратный победитель мирового первенства Уле Эйнар Бьорндален. Подробности его биографии и карьеры — в фотогалерее “Ъ”.
27 января 1974 года родился самый титулованный биатлонист планеты, 8-кратный чемпион Олимпиады и 20-кратный победитель мирового первенства Уле Эйнар Бьорндален. Подробности его биографии и карьеры — в фотогалерее “Ъ”.
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