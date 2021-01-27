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Уле Эйнар Бьорндален (слева) родился 27 января 1974 года в городке Драммен, Норвегия. С самого детства активно занимался спортом: играл в футбол, занимался гандболом, метал копье, участвовал в соревнованиях по велоспорту, а также в забеге на 3000 метров. В 1984 году пришел в биатлон

Фото: Eriko Sugita / Reuters

Великий и ужасный

от

27 января 1974 года родился самый титулованный биатлонист планеты, 8-кратный чемпион Олимпиады и 20-кратный победитель мирового первенства Уле Эйнар Бьорндален. Подробности его биографии и карьеры — в фотогалерее “Ъ”.


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