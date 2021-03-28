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Максим Горький (настоящее имя — Алексей Максимович Пешков) родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Осиротев в 11 лет, будущий писатель начал работать, а его воспитанием занялись дедушка с бабушкой

Фото: Ю. Филимонов / РИА Новости

«Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека»

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28 марта исполняется 153 года со дня рождения писателя Максима Горького. Жизненный и творческий путь основоположника соцреализма в литературе и одного из самых издаваемых советских авторов — в фотогалерее “Ъ”.


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