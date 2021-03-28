«Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека»

28 марта исполняется 153 года со дня рождения писателя Максима Горького. Жизненный и творческий путь основоположника соцреализма в литературе и одного из самых издаваемых советских авторов — в фотогалерее “Ъ”.
28 марта исполняется 153 года со дня рождения писателя Максима Горького. Жизненный и творческий путь основоположника соцреализма в литературе и одного из самых издаваемых советских авторов — в фотогалерее “Ъ”.
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