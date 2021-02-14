Сколько стоит любовь

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. В этот день принято признаваться в любви и дарить дорогим людям различные подарки — цветы, сладости, игрушки. Сколько тратят жители разных стран в праздник — в фотогалерее “Ъ”.
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. В этот день принято признаваться в любви и дарить дорогим людям различные подарки — цветы, сладости, игрушки. Сколько тратят жители разных стран в праздник — в фотогалерее “Ъ”.
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