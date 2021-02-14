14 февраля, воскресенье
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По данным Национальной федерации розничной торговли, расходы американцев на празднование Дня святого Валентина в 2021 году составят $21,8 млрд (в среднем — $164,76 на человека). Для сравнения, годом ранее они потратили рекордные $27,4 млрд

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Сколько стоит любовь

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14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. В этот день принято признаваться в любви и дарить дорогим людям различные подарки — цветы, сладости, игрушки. Сколько тратят жители разных стран в праздник — в фотогалерее “Ъ”.


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