Игровая практика

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказал о компании-разработчике компьютерных игр Zynga.

В 2007 году предприниматель и в прошлом венчурный капиталист Марк Пинкус познакомился с программистами из Силиконовой долины. К этому моменту он уже успел продать три своих стартапа и вложиться в Facebook, Twitter и Napster. Его следующим шагом стало создание компании-разработчика компьютерных игр под названием Zynga. Пинкус как опытный финансист первым делом нашел $29 млн венчурных инвестиций на развитие бизнеса. Компания разрабатывала онлайн-игры для Facebook и для мобильных устройств и быстро набрала клиентскую базу. Популярные игры FarmVille, Mafia Wars и CityVill появлялись практически на каждой странице соцсетей. А число активных пользователей превышало 100 млн. И тогда Марк и его партнеры поставили амбициозную задачу разместить акции на бирже NASDAQ. Российский венчурный фонд DST и Юрий Мильнер успели купить долю в Zynga за $180 млн прямо перед IPO. А в 2011 году произошло публичное размещение акций, где компания привлекла $1 млрд.

Финансовые результаты

В 2013 году Марк Пинкус ушел с поста директора с личным состоянием $2 млрд. Венчурные капиталисты, в том числе Юрий Мильнер, приумножили свои инвестиции. А вот частным инвесторам повезло в меньшей степени — за год акции Zynga упали в три раза.