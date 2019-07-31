Вектор на развитие

Обозреватель “Ъ FM” Юрий Митин рассказывает об истории появления сервиса корпоративного онлайн-образования Eduson.tv.

Идея создания эффективного и дешевого корпоративного обучения появилась у Елены Масоловой, основательницы сервиса Eduson.tv, во время работы в Groupon. У Елены уже был опыта запуска интернет-стартапов, в том числе успешных продаж компаний, таких как Darberry и Insales. В компании Groupon на тот момент работало более 1 тыс. сотрудников в 50 городах России. Всех этих людей нужно было постоянно учить новинкам продуктов да и просто азам продаж. Проблему пытались решать по-разному. Для обучения в Москву регулярно приезжали вице-президенты зарубежных офисов, из Москвы в регионы ездили блиц-команды. Их тренинги были полезными, но крайне дорогостоящими.

Желая решить собственную проблему, Елена создала Eduson.tv — сервис корпоративного онлайн-образования, который помогает сотне других компаний. «Фишка» сервиса — высочайшее вовлечение сотрудников в процесс обучения. Лекции должны быть захватывающими, как хорошее голливудское кино. Для этого разрабатываются интерактивные видеоуроки (как компьютерная игра). Для сотрудников формируются индивидуальные треки обучения — наборы курсов, заточенные под их личные интересы и задачи.

Финансовые результаты

В 2015 году стартап привлек инвестиций от бизнес-ангелов клуба инвесторов «Сколково» и венчурного бутика SmartHub. Общий объем раунда составил около $1 млн. С момента основания компания обучила свыше 120 тыс. сотрудников, находится в операционной прибыли и планирует запустить продажи в США. Бизнес-ангелы верят в успешный экзит и надеются что сервис сможет масштабироваться в другие страны.