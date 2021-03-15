Хроника Даманского конфликта

15 марта 1969 года завершились вооруженные столкновения между СССР и Китаем в районе пограничного острова Даманский. Что стало причиной самого крупного советско-китайского конфликта и чем завершилось противостояние — в фотогалерее “Ъ”.
15 марта 1969 года завершились вооруженные столкновения между СССР и Китаем в районе пограничного острова Даманский. Что стало причиной самого крупного советско-китайского конфликта и чем завершилось противостояние — в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 80978
просмотров: 79340
просмотров: 63481
просмотров: 59653
просмотров: 53912