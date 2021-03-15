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В конце 1960-х годов отношения между СССР и Китаем, бывшими ранее союзниками, обострились. В марте 1969 года власти КНР организовали вооруженную провокацию в районе острова Даманский, который на тот момент относился к территории СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Хроника Даманского конфликта

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15 марта 1969 года завершились вооруженные столкновения между СССР и Китаем в районе пограничного острова Даманский. Что стало причиной самого крупного советско-китайского конфликта и чем завершилось противостояние — в фотогалерее “Ъ”.


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